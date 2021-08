Köln im Zeichen des Gamepads

Die gamescom 2021 startet am 25. August um 20 Uhr offiziell mit der großen Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live. Die Veranstalter Koelnmesse und game – Verband der deutschen Games-Branche verkündeten heute kurz vor Beginn des weltweit größten Events für Computer- und Videospiele weitere Details und gaben einen Überblick zum gesamten Programm. Auf dem Content-Hub gamescom now (now.gamescom.de) können sich Fans bereits jetzt kostenfrei registrieren und ab dem Start der gamescom 2021 alle Ankündigungen, News und Highlights gebündelt an einem Ort entdecken.

Große Unterstützung durch Top-Partner für die gamescom 2021

Rund 60 internationale große Publisher und Entwickler sind als Partner der gamescom 2021 dabei: Sie präsentieren sich sowie ihre neuen Spieletitel umfänglich im Rahmen der gamescom und vor allem auf gamescom now. Ein starkes Signal für das Digitalkonzept der gamescom: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der großen Unternehmen damit verdoppelt. In den letzten Wochen sind weitere namhafte Vertreter der Games-Branche dazugestoßen, unter anderem: Amazon Games, Epic Games, Humble Games, Konami Digital Entertainment B.V., Nekki, Netmarble, Pearl Abyss, Sharkmob AB (Tencent Games), Techland und Warner Bros. Games. Bereits seit Mitte Juli an Bord sind Unternehmen wie Activision, BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Koch Media, SEGA Europe, Ubisoft, Wargaming und Xbox.

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche e.V., sagt: „Endlich geht es wieder los: Mit der gamescom 2021 startet das Event, auf das sich die weltweite Games-Community freut. Mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben wir das Digitalkonzept der gamescom umfassend weiterentwickelt. Ob gamescom now, die gamescom Shows, unsere neue Aktion gamescom EPIX oder die zahlreichen Aktionen der gamescom-Partner: Ab dem 25. August können sich Gamerinnen und Gamer weltweit auf Tage voll mit Ankündigungen, News und Talks zu den am stärksten erwarteten Games freuen.“

Zu den rund 60 großen Publishern und Entwicklern kommen 255 Indie-Entwicklerinnen und Entwickler, die sich in der virtuellen Welt der Indie Arena Booth Online (IAB Online) präsentieren. 120 kuratierte Top-Games werden dabei an großen, virtuellen Ständen gezeigt. Die IAB Online ist exklusiv auf gamescom now eingebunden.

Weitere Infos unter: www.gamescom.de

