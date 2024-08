KUNST!RASEN 2024 Resümee

Mit dem Auftritt von Christopher von Deylen und dem Pop- und Ambient-Musikprojekt Schiller endete am zurückliegenden Freitag die 12. KUNST!RASEN Saison auf dem idyllischen Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau

Über 90.000 Besucher kamen zu den 20 Veranstaltungen. Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz: „Wir danken allen Künstlern und Besuchern und unserem Team und Mitarbeitern (Tine Rosch, Theo Wenz, Kerstin Hansberg, Simon Rausch) für einen fantastischen Sommer ohne viel Regen und einem vielfältigen Programm mit ausverkauften Konzerten von Korn und PUR sowie großartigen Abenden mit Künstlern wie The National, Nile Rodgers & Chic, Greta van Fleet, ZZ Top, Jason Derulo, Zucchero, Keane, Jamie Cullum oder Mika. Durch die neue Bühne und eine neue Lärmschutzwand konnten wir den Schallpegel optimieren und dem Besucher so ein verbessertes Klangerlebnis ermöglichen“.

Die 13. KUNST!RASEN Saison findet im Zeitraum vom 3. Juli bis zum 26. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025, siehe unten, wurde jetzt für den 11. Juli des kommenden Jahres die deutsche Erfolgsband Fury In The Slaughterhouse bestätigt.

Fury In The Slaughterhouse zählt zu den erfolgreichsten und populärsten deutschen Rockbands. Zu Recht – nach fast 40 fulminanten Jahren voller Hits, etlichen Charterfolgen, Goldenen Schallplatten, ausverkauften Tourneen und auch internationalen Erfolgen. Mit Songs wie “Time To Wonder”, “Radio Orchid“, “Every Generation Got Its Own Disease“ oder auch “Won’t Forget These Days“ haben Fury In The Slaughterhouse den Soundtrack einer ganzen Generation geschrieben.

Ab Freitag, den 30.8. gibt es Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 25.08.2024)

11.07.2025 Fury In The Slaughterhouse NEU!

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

23.07.2025 Samu Haber!

03.08.2025 Johannes Oerding

23.08.2025 Kasalla

