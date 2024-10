LET’S DANCE Die Live-Tour 2024

Am 07. November 2023 startete die erneut ausverkaufte „Let’s Dance – die Live-Tour 2023“, die mittlerweile zu den beliebtesten Live-Events im deutschen Veranstaltungskalender gehört. Bei vier Tourneen und 78 Shows haben sich bislang über 500.000 Besucher dieses spektakuläre Show-Erlebnis nicht entgehen lassen. Daher heißt es auch 2024 für Deutschlands beliebteste Tanzshow wieder: raus aus dem RTL-Fernsehstudio, ab auf die LiveBühnen. Neu wird sein, dass im nächsten Jahr auch ein Tour-Stopp in die Schweiz führt. Natürlich sind die charmanten Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Jorge González und Moderator Daniel Hartwich wieder mit dabei sowie viele beliebte Profis und tolle neue Promis. Tickets für die Tour 2024 gibt es bei eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

2006 flimmerte mit „Let`s Dance“ das erste Mal die Adaption des erfolgreichen BBC-Formats „Strictly Come Dancing“ über deutsche TV-Bildschirme. Das erste Mal traten prominente Persönlichkeiten live im TV den besonderen Tanzwettbewerb an. Wir sprechen mittlerweile von 17 TV-Staffeln, über 60 Profis, 238 Promis und einer erneut ausverkauften Tournee 2023, mit einer gigantischen Showproduktion, für die 18 Trucks und sagenhafte 140 Tonnen Technik und Kabeln, mit denen man locker einmal um die Erde kommen würde, quer durch Deutschland fahren, um die Ballroom Atmosphäre in die Hallen zu bringen. Die Zahlen beeindrucken ebenso wie die fantastischen Outfits, die ausgefeilte Bühnenshow und liebevoll einstudierten Tänze.

2024 sind wir bei der 18. Staffel angelangt und kündigen für 2024 die fünfte Tournee an. Dieses Format ist und bleibt ein Phänomen. Vom Opa bis zur Enkelin, vom Hobbytänzer bis zum „Körperklaus“ – bei „Let`s Dance“ sind alle dabei, wenn die prominenten Kandidaten gemeinsam mit den Profis jede Woche die Jury und das Publikum für sich gewinnen wollen und so Schritt für Schritt dem Siegerpokal näherkommen. Mit Spannung freuen sich die Zuschauer auf die vielen schönen TV Momente im Scheinwerferlicht, mit mitreißender Musik, tollen Kostümen, aufwendigen Bühnenbildern und extravaganten Choreografien. Zwischen aufgeregter Hoffnung, großem Triumph und Tränen der Enttäuschung, zwischen Hingabe und Aufgabe, zwischen Pailletten und Konfetti, zwischen persönlichen Favoriten, starker Konkurrenz und dem Zusammenhalt aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer – diese Formel ist das Geheimrezept von „Let`s Dance“!

Doch all das beschreibt noch lange nicht das Live-Erlebnis, wenn die spezielle LET’S DANCE Magie die Besucher mitreißt, die endlich ihre Lieblingsshow live und hautnah erleben können. Eine Stimmung, die auch bei den Teilnehmern immer wieder für Gänsehaut sorgt! Denn der Jubel in Deutschlands größten Arenen lässt auch die Profis und Promis nicht kalt.

„LET’S DANCE – Die Live-Tour 2024“ wird auch in diesem Herbst für unvergessliche Abende sorgen, wenn die Paare im feurigen Cha-Cha-Cha, elegantem Walzer, innigem Tango, wildem Jive oder schwungvollem Discofox übers Parkett wirbeln und die Besucher gemeinsam mit der charmanten, aber auch fairen Jury am Ende abstimmen dürfen, wer den Pokal gewinnt.

LET`S DANCE Die Live-Tour, 13.11.2024, LANXESS arena