LET’S DANCE - Die Live-Tour 2025

Am 29.10. startet die beliebte Tanzshow "Let’s Dance – Die Live-Tour 2024" vor einer ausverkauften Arena. 5.500 Besucher erleben den Tourauftakt in der WT Energiesysteme Arena und dürfen sich auf ein unvergleichliches Show-Erlebnis freuen. Mehr als 170.000 Fans werden bei der Live-Tour 2024 dabei sein, Grund genug 2025 in die sechste Runde zu gehen. „Let’s Dance – Die Live Tour“ reist auch 2025 quer durch Deutschland und die Schweiz. Auf Grund der hohen Nachfrage, diesmal sogar mit zwei Terminen in Zürich und als neue Station ist Erfurt neu im Tourplan. Natürlich sind die charismatischen Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González sowie Moderator Daniel Hartwich erneut mit von der Partie, zusammen mit zahlreichen beliebten Profis und spannenden neuen Prominenten.

Seit 2006 begeistert "Let’s Dance" als deutsche Adaption des BBC-Formats "Strictly Come Dancing" das TV-Publikum. 2025 können wir uns auf die mittlerweile 18. TV-Staffel freuen, bei der sich erneut prominente Persönlichkeiten dem spannenden Tanzwettbewerb stellen. An diesen Erfolg knüpft sich die LIVE-Show nahtlos an. Wir blicken auf über 4 Tourneen in meist ausverkauften Hallen zurück. Unsere beeindruckende Showproduktion umfasst auch kommendes Jahr wieder eine aufwendige Technik mit 17 Trucks, die 680 Tonnen Equipment reibungslos von Stadt zu Stadt bringen, um für die einzigartige Ballroom-Atmosphäre in den Veranstaltungshallen zu sorgen. Mehr als 140 Personen arbeiten bei dieser großen Show mit, im Vorder- aber auch vorrangig im Hintergrund. 5 Nightliner stehen dafür zu Verfügung. Die Fans können sich auf großartige Lichtinszenierung, einfallsreiche Kostüme und minutiös ausgearbeitete Choreografien freuen, die natürlich das Herzstück der Tour bilden.

Die Faszination "Let’s Dance" zieht auch 2025 wieder alle Generationen in ihren Bann. Leuchtende Augen schauen auf die 250m² große Tanzfläche, wenn die schönsten Tänze der letzten Staffel aufgeführt werden. Egal ob tanzbegeisterte Fans, Hobbytanzbeine oder zwei linke Füße, alle fiebern mit, wenn die prominenten Kandidaten gemeinsam mit ihren Profi-Partnern um die Gunst der Jury und des Publikums kämpfen. Die kommende TV-Staffel im Frühjahr 2025 wird uns durch neue Paarungen und neue emotionale Songs wieder zahlreichen Gänsehautmomente bescheren. Zwischen Jubel, Tränen und atemberaubenden Choreografien erleben die Zuschauer die ganze Bandbreite an Emotionen – das ist das Erfolgsrezept von "Let’s Dance".

Die Live-Tour 2025 bringt dieses besondere "Let’s Dance"-Feeling direkt zu den Fans in die erste bis letzte Reihe. Die einzigartige Atmosphäre und der Applaus der Zuschauer sorgen bei Teilnehmern und Publikum gleichermaßen für Gänsehautmomente in den großen Arenen. Die ikonische Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, sowie Moderator Daniel Hartwich, begleiten die Paare durch temperamentvolle Rumbas, fließende Walzer, innige Tangos, flotte Jives und unser allseits beliebten Publikums-Discofox. Die Krönung am Schluss, dass die Zuschauer mitentscheiden, welches Tanzpaar den begehrten Pokal an diesem Abend gewinnt.

Wir freuen uns auf viele schöne Paartänze, hochwertige Gruppenperformances und den einen oder anderen Schmunzler durch Moderator Daniel Hartwich.

26.11.2025, Köln, LANXESS arena