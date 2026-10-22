Nach zehn Jahren voller Begeisterung und Applaus unter der Zoobrücke zieht der Kölner Weihnachtscircus ins Schanzenviertel nach Köln-Mülheim. Die beliebte Weihnachtsproduktion, die jährlich mehr als 100.000 Besucher anzieht, schlägt ab dem 27. November 2026 mit ihrer elften Ausgabe ein neues Kapitel auf. Am neuen Standort an der Peter-Huppertz-Straße haben die Produzenten Katja und Ilja Smitt noch mehr Raum, um ihre Weihnachtswelt weiterzuentwickeln. Der Titel ihrer Umzugskampagne: Mehr Platz für Magie.

Zehn Ausgaben lang war die Zoobrücke die vertraute Kulisse des Kölner Weihnachtscircus. Mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Saison machten notwendige Bauarbeiten jedoch kurzfristig die Suche nach einem neuen Spielort erforderlich. Für die Produzenten Katja und Ilja Smitt eine besondere Herausforderung: „Als klar wurde, dass wir wegen der Bauarbeiten an der Zoobrücke umziehen müssen, war das erst einmal ein Schreck für uns“, erzählt Ilja Smitt. „Aber als wir den neuen Spielort zum ersten Mal sahen, verwandelte sich die anfängliche Sorge schnell in Vorfreude. Der Standort eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, eine stimmungsvolle Weihnachtswelt entstehen zu lassen. Unsere Gäste werden schon beim Betreten des Geländes spüren, dass hier ein besonderes Erlebnis beginnt.“

Der neue Standort an der Peter-Huppertz-Straße liegt mitten im Schanzenviertel in Köln-Mülheim, in unmittelbarer Nachbarschaft zu bekannten Veranstaltungsstätten wie dem Palladium und dem E-Werk. Nun entsteht dort eine weitläufige Zirkusstadt mit imposantem Zeltpalast, großzügigen Foyerbereichen und eigener Gastronomie. Eine direkt angrenzende Parkgarage mit rund 800 Stellplätzen erleichtert zudem die Anreise mit dem Auto.

Bereits seit mehr als 35 Jahren entwickeln Katja und Ilja Smitt gemeinsam internationale Live-Entertainment-Produktionen. Katja Smitt prägt dabei vor allem die künstlerische Handschrift der Shows. Mit ihrem Gespür für Dramaturgie, Atmosphäre und Emotionen verbindet sie unterschiedliche Zirkusdisziplinen zu einem sorgfältig inszenierten Gesamterlebnis: „Aus den verschiedenen Kunstformen entsteht eine eigene Welt, die das Publikum emotional mitnimmt. Musik, Bewegung, Licht, Humor und Poesie gehören dabei untrennbar zusammen. Es sind diese besonderen Momente, in denen die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen und Musik, Bilder und Artistik zu einem gemeinsamen Erlebnis werden. Wenn sich das Publikum diesem Zauber ganz hingibt und für einen Augenblick die Welt um sich herum vergisst, dann haben wir genau das erreicht, was wir mit unseren Inszenierungen schaffen möchten: ein außergewöhnliches Live-Erlebnis, das berührt, überrascht und noch lange in Erinnerung bleibt.

Auch die elfte Ausgabe des Kölner Weihnachtscircus vereint ein internationales Ensemble mit mehr als 60 Top-Artisten, die zur Weltspitze ihres Fachs zählen. Zu den besonderen Höhepunkten gehört eine 14-köpfige Akrobatiktruppe aus der Mongolei, die mit rasanter Schleuderbrett-Akrobatik, Präzision und großer Körperbeherrschung begeistert. Nach ihrem Kölner Gastspiel geht es für das Ensemble direkt weiter zum 49. Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo, einem der renommiertesten Wettbewerbe der Zirkuswelt.

× Erweitern Foto: Veranstalter Cèsar Dias

Darüber hinaus zählen unter anderem der deutsche Großillusionist Peter Valance sowie zwei mit dem Bronzenen Clown beim Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo ausgezeichnete Künstler zum Ensemble: der portugiesische Clown César Dias und der Trapezkünstler João Godinho. Gemeinsam mit weiteren internationalen Artisten und Ensembles aus China, Russland, der Ukraine, Frankreich und Italien entsteht ein außergewöhnliches Programm, das artistische Weltklasse mit einer einzigartigen, bis ins kleinste Detail durchdachten Inszenierung verbindet.

In zehn Jahren hat der Kölner Weihnachtscircus eine besondere Verbindung zu seinem Publikum in Köln und der Region aufgebaut. Rund 100.000 Besucher kommen jährlich zu den Vorstellungen in die Dom-Stadt. Der Umzug ins Schanzenviertel markiert nun den nächsten Schritt. Der neue Standort bietet mehr Raum und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des gesamten Besuchserlebnisses.

„Wir haben in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit unserem Publikum eine besondere Reise erlebt“, sagt Ilja Smitt. „Jede Ausgabe hat uns angespornt, Neues zu wagen und den Weihnachtscircus weiterzuentwickeln. Mit dem neuen Standort bekommen wir nun den Raum, viele dieser Ideen noch konsequenter umzusetzen. Für uns bedeutet das vor allem eines: Mehr Platz für Magie!“

Kölner Weihnachtscircus – 11. Ausgabe

Spielzeit: 27. November 2026 bis 3. Januar 2027

Neuer Standort: Schanzenviertel, Peter-Huppertz-Straße, Köln-Mülheim

Tickets: ab 24,90 €

Vorstellungszeiten und Tickets: https://koelner-weihnachtscircus.de/showzeiten-und-tickets/