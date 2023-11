Köln ist dreckig, schief und krumm. Der Musical-Hit „In Kölle will ich levve“ verrät, warum wir Köln trotz aller Fehler lieben - eine bewegender Song über das Heimatgefühl der Menschen in der rheinischen Metropole.

Alle Erlöse der neuen Kölner Hymne spendet der Musical-Betreiber an das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße.

Mit „Himmel und Kölle“ haben die Satire-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob gemeinsam mit dem Komponisten Andreas Schnermann ihrer Stadt des Herzens eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. Dieses Heimatgefühl, das Gäste des ersten Köln-Musicals auf Anhieb verspüren, wird nun durch eine einzigartige Hymne musikalisch zum Ausdruck gebracht.

Für den Hit „In Kölle will ich levve“ haben sich die Musical-Macher prominente Unterstützung geholt: Flo Peil von Kasalla singt gemeinsam mit Vera Bolten, die in der Rolle der urkölschen Pfarrhaushälterin Moni von der ersten Vorstellung an das Publikum begeistert hat.

Der Komponist Andreas Schnermann hat zusammen mit dem bekannten Kölner Produzenten Wolfgang Stach die Auskopplung des Musical-Songs zu einem eigenständigen Hit produziert. Die Grimmepreis-gekrönten Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob haben eigens dafür einen Liedtext geschrieben, der den Song aus der Musicalhandlung löst und nun ganz für sich stehen lässt.

Flo Peil verleiht der Hymne mit seiner einzigartigen Stimme eine besondere Tiefe. Seine Duett-Partnerin Vera Bolten interpretiert die kölschen Tön dazu mit ihrem ausdrucksstarken Timbre.

Im Tonstudio gab es ein ganz besonderes Wiedersehen, denn der Kasalla-Mitbegründer und die Musical-Darstellerin standen nicht zum ersten Mal gemeinsam vor dem Mikrofon: „Wir haben uns schon vor 30 Jahren in der Jugendfreizeit kennengelernt“, verrät Flo Peil. „Jetzt schließt sich der Kreis, denn schon damals haben wir gemeinsam ein Duett gesungen.“

Stimmgewaltige Unterstützung bekommen die beiden von den Lucky Kids: Der Kinder- und Jugendchor der Rheinischen Musikschule Köln unter der Leitung des renommierten Chorleiters Michael Kokott reißt die Zuhörerinnen und Zuschauer garantiert mit.

Auch produktionstechnisch hat „In Kölle will ich levve“ durchweg eine kölsche Seele: Das Stück wurde in den Maarweg Studios aufgenommen und bei Pavement Records verlegt – und zwar für den guten Zweck. Der Musical-Produzent Frank Blase wird alle Erlöse des Songs verdoppeln und dem Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße zugutekommen lassen.

„In Kölle will ich levve“ ist ab sofort zum Download über die bekannten Streaming-Portale erhältlich und zudem auf dem aktuellen Sampler „Karneval der Stars“ zu hören.

The Making of Video: "In Kölle will ich levve"

