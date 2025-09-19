Musicaldebüt in Traumrolle

Sarah Engels wagt den Schritt auf die große Musicalbühne: Ab dem 13. November ist sie an 15 ausgewählten Terminen in der Hauptrolle der Satine bei Moulin Rouge! Das Musical zu sehen. Damit erweitert die Sängerin und Entertainerin ihre Karriere um ein neues künstlerisches Kapitel. Die Proben sind bereits gestartet.

Seit Anfang September arbeitet Sarah Engels zusammen mit dem Kreativteam von Moulin Rouge! Das Musical an dieser neuen Herausforderung. „Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Rolle und auch dem gesamten Musicalgenre. Natürlich liebe ich es auf der Bühne zu stehen und bin im Gesang zu Hause, aber als Satine werde ich jetzt im Schauspiel und Tanz mindestens genauso gefordert. Es ist wirklich meine absolute Traumrolle und jeder neue Probentag bringt wieder neuen Input“, erklärt die Künstlerin.

Ihre neue Rolle: Satine, der umjubelte Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge. Eine starke Frau, die die Bühne liebt, aber auch mit den Schattenseiten des Showlebens kämpft. Als der junge Schriftsteller Christian in ihr Leben tritt, beginnt eine mitreißende Liebesgeschichte, die 2001 bereits in dem oscarprämierten Hollywoodfilm von Baz Luhrmann das Kinopublikum in den Bann zog. Untermalt wird die Story von weltbekannten Pop-Hits von u.a. Beyoncé, Lady Gaga, The Rolling Stones, Elton John und Adele.

Ihre Premiere bei Moulin Rouge! Das Musical feiert Sarah Engels am Donnerstag, den 13. November. Bis dahin stehen noch einige lange Probentage auf dem Programm: von der Szenenarbeit auf der Bühne bis hin zu Dance Sessions, Bühneneinweisungen und Kostüm-Fittings. „Es ist herausfordernd, aber genau das macht es so besonders“, so Sarah Engels.

Sarah Engels wird an folgenden Vorstellungen auf der Bühne stehen:

Donnerstag, 13. November 2025 (19:30)

Freitag, 14. November 2025 (19:30)

Sonntag, 16. November 2025 (19:30)

Mittwoch, 19. November 2025 (19:30)

Donnerstag, 20. November 2025 (19:30)

Sonntag, 30. November 2025 (19:30)

Mittwoch, 3. Dezember 2025 (19:00)

Sonntag, 7. Dezember 2025 (19:30)

Dienstag, 16. Dezember 2025 (19:00)

Mittwoch, 17. Dezember 2025 (19:30)

Samstag, 20. Dezember 2025 (19:30)

Sonntag, 28. Dezember 2025 (14:30)

Freitag, 9. Januar 2026 (19:30)

Sonntag, 11. Januar 2026 (14:30)

Sonntag, 18. Januar 2026 (19:30)

Alle Termine sind ohne Gewähr. Der Vorverkauf für die Vorstellungen läuft bereits.

Weitere Infos: www.moulin-rouge-musical.de