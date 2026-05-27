Neue Geschäftsführer

ATG Entertainment stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase: Dr. Hannes Hauswald übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Executive Officer (CEO) für Deutschland und Central Europe. Mit seiner langjährigen Erfahrung in strategischer und operativer Unternehmensführung wird er die Weiterentwicklung des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld maßgeblich vorantreiben. Er folgt auf Joachim Hilke, der das Unternehmen in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. Die Übergabe erfolgt im Zuge der weiteren strategischen Ausrichtung von ATG Entertainment in der Region.

Als Teil der international führenden Live-Entertainment-Gruppe entwickelt, betreibt und vermarktet das Unternehmen erstklassige Spielstätten und Live-Formate in Europa und Nordamerika. Mit aktuellen Bauprojekten in Wien und Köln stärkt ATG Entertainment gezielt seine Präsenz im deutschsprachigen Raum und schafft die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum in zentralen Metropolregionen. Gleichzeitig treibt das Unternehmen den strategischen Ausbau seines Portfolios voran – mit dem Ziel, das Live-Entertainment-Angebot für Publikum, Kreative und Partner*innen kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.

„Unsere heutige Bekanntgabe markiert einen entscheidenden nächsten Schritt in der weiteren Umsetzung unserer Wachstumsstrategie für Deutschland und Zentraleuropa. Wir investieren gezielt in die Region und bauen unsere Marktpräsenz konsequent weiter aus. Mit Dr. Hannes Hauswald gewinnen wir einen CEO für Deutschland und Zentraleuropa, der umfassende Erfahrung in der strategischen und operativen Führung internationaler Märkte mitbringt – mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem Team die kommenden Chancen entschlossen nutzen und die nächste Entwicklungsphase von ATG Entertainment erfolgreich gestalten wird“, sagt Melanie Smith, CEO der ATG-Gruppe.

„Live-Entertainment ist einzigartig – es weckt Emotionen, die man nicht vergessen kann. ATG Entertainment ist in Deutschland bereits eine führende Marke in diesem Segment, und genau das ist die Grundlage, auf der wir aufbauen. Mein Fokus ist klar: diese Marktposition weiter ausbauen, neue Wachstumspotenziale erschließen und gemeinsam mit dem Team die nächste Erfolgsphase gestalten“, so Dr. Hannes Hauswald, neuer CEO der ATG Entertainment für Deutschland und Zentraleuropa.

Vita Dr. Hannes Hauswald

Der 43-Jährige bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung in strategischer und operativer Unternehmensführung mit. Seine Karriere begann bei der Unternehmensberatung Bain & Company, wo er über zehn Jahre internationale Unternehmen und Private-Equity-Investoren beriet – mit Schwerpunkten auf Wachstumsstrategie, Transformation und Deals Advisory. Im Anschluss übernahm er operative Führungs- und P&L-Verantwortung in wachstumsstarken Digitalunternehmen wie Delivery Hero und Aceve, deren profitable Skalierung er maßgeblich mit vorantrieb. Seine Erfahrung in kommerziellen und operativen Transformationen sowie seine Expertise in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz werden den Aufbau dieser Kompetenzen im Unternehmen entscheidend prägen.

ATG Entertainment – Passion behind performance

ATG Entertainment ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Live-Unterhaltung. Das Portfolio an Spielstätten umfasst historische Theater, Studiotheater, Kinos, Konferenzräume und moderne Live-Musik-Arenen. Wir besitzen, betreiben oder programmieren 71 der weltweit bekanntesten Spielstätten in Großbritannien, den USA und Kontinentaleuropa und unterhalten jedes Jahr über 18 Millionen Zuschauer.

Durch unsere hauseigenen Produktionsfirmen und die enge Zusammenarbeit mit Top-Produzenten und Veranstaltern präsentieren wir jährlich über 15.000 Live-Aufführungen, darunter Cabaret at the Kit Kat Club, Stranger Things: The First Shadow, Moulin Rouge! Das Musical, The Lion King, Harry Potter und das verwunschene Kind und Starlight Express sowie beliebte Musik- und Comedy-Shows.

In Deutschland gehören der Admiralspalast Berlin, das Capitol Theater Düsseldorf, der Musical Dome Köln, das Theater am Großmarkt Hamburg und das Starlight Express Theater zur Unternehmensgruppe.