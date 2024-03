Neue künstlerische Leitung ab 2025 für das zamus: early music festival

Köln. Neue Künstlerische Leiterin des jährlich im Mai in Köln stattfindenden zamus: early music festival wird ab 2025 die Violinistin Midori Seiler.

Die in Köln lebende, an der Folkwang Universität der Künste in Essen als Professorin für Barockvioline tätige und international gefragte Künstlerin wird das Festival für drei Jahre (von 2025 bis 2027) künstlerisch leiten. Sie folgt damit turnusgemäß auf Ira Givol. Der Cellist hat das renommierte zamus: early music festival, das die Alte Musik im Fokus hat, seit 2020 ganz wesentlich erneuert und bereichert.

Ira Givol wird vom 21.- 29.5.2024 in Köln seine letzte Festivalausgabe präsentieren. Der Vorstand und die Geschäftsführerin der veranstaltenden Kölner Gesellschaft für Alte Musik (KGAM e.V.) und des zamus: zentrum für alte musik köln freuen sich, dass sie mit Midori Seiler eine großartige Künstlerin für das zamus: early music festival gefunden haben, die das besonders kreative und offene Profil des Festivals weiterentwickeln wird.

Midori Seiler: Welche Freude – ich werde zum Team des coolsten und ungewöhnlichsten Festivals gehören! Vielen Dank, dass ich in den kommenden Jahren die künstlerische Leitung des zamus: early music festival übernehmen darf. Ich freue mich auf zahlreiche spannende Konzerte mit wunderbaren Musiker:innen!

Weitere Informationen über Midori Seiler finden Sie hier.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!