Nile Rodgers & CHIC

Die Musik-Ikone Nile Rodgers wurde in die Rock & Roll Hall of Fame und in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und ist ein mehrfach mit dem Grammy ausgezeichneter Songwriter, Komponist, Produzent, Arrangeur und Gitarrist. Als Mitbegründer von CHIC leistete Rodgers Pionierarbeit bei der Entwicklung einer Musiksprache, die zu Chart-Hits wie „LeFreak“, die meistverkaufte Single in der Geschichte vonAtlantic Records, und mit „Good Times“ die Entwicklung des Hip-Hops einleitete.

Nile Rodgers und CHIC sind bekannt für ihre überaus mitreißenden Auftritte. Seine unvergessliche Live-Show wurde sowohl in Glastonbury als auch bei Coachella in die Liste der „besten Festivalauftritte“ aufgenommen und die Los Angeles Times stellte fest: „Nile Rodgers Einfluss erstreckt sich über ganz Coachella und verströmt den Klang einer besseren Zukunft“.

Nile Rodger & CHIC, 02.08., im Tanzbrunnen Open Air

