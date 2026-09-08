Oktober-Veranstaltungen im NightWash club

01.10.2026, Osan Yaran – Preview (ausverkauft); 02.10.2026, Osan Yaran – Preview (ausverkauft); 03.10.2026, NightWash Live (ausverkauft); 04.10.2026, NightWash Live; 06.10.2026, OPEN MIC (NWclub); 07.10.2026, NightWash Aufzeichnung; 10.10.2026, Schon lustig, wenns witzig ist; 11.10.2026, NightWash Live; 13.10.2026, OPEN MIC (NWclub)

14.10.2026, Blind. Lahm. Taub. - Die Behinderte Comedy

Wenn drei Comedians mit völlig unterschiedlichem Blick auf die Welt gemeinsam auf Tour gehen, kann das nur eins bedeuten: Es wird laut, ehrlich und verdammt lustig. Tan Caglar, Okan Seese und Timur Turga zeigen, dass Humor keine Grenzen kennt – und Inklusion nicht erklärt, sondern humorvoll erlebt werden kann.

16.10.2026, Aljosha Muttardi - Gut wird's hier nicht mehr, aber besser Lesung und Buchpräsentation. Aljosha Muttardis Autobiografie über mentale Gesundheit, Aktivismus und ein Leben auf Social Media

18.10.2026, NightWash Live

22.10.2026, Simon Pearce – Funny Bones

23.10.2026, Jordan Prince Live

Der „Prince Of Germany“ präsentiert ein komplett neues, englischsprachiges Programm, mit urkomischen Geschichten aus seinem Leben als amerikanischer Einwanderer in Bayern, die seinen einzigartigen, anekdotischen Blick auf die bayerische Kultur und das Leben als Zugezogener eröffnen.

25.10.2026, Polly Rakete Kinderkonzert; 25.10.2026, Schlongonges - Themaverfehlung; 26.10.2026, Markus Barth - Mütze/Glatze; 27.10.2026, Luisa Charlotte Schulz - Stabil Instabil; 28.10.2026, Niklas Siepen - HIGH VIJF (Nwclub); 29.10.2026, Wilde Geschichten mit Markus Barth und…; 29.10.2026, OPEN MIC (NWclub); 30.10.2026, BOOKMÄN Lesung; 30.10.2026, Hendrick Brehmer (NWclub); 30.10.2026, OPEN MIC (NWclub); 31.10.2026, OPEN MIC (NWclub)

NightWash Club, Hohenstaufenring 25, 50674 Köln

https://nightwash-club.de/