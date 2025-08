Piano Cosmos Live 2026

Im schier unendlichen Piano Cosmos sprengen die QUEENZ OFPIANO die Grenzen zwischen klassischer Klaviermusik und der elektrisierenden Atmosphäre eines Popkonzerts. Mit virtuoser Präzision und tiefem musikalischen Verständnis verbinden die beiden Pianistinnen Klassik mit energiegeladenen Beats, E-Musik mit U-Musik und Hochkultur mit Popkultur. Ihr unverwechselbarer Soundentsteht durch die Kombination von Klaviermusik mit Synthesizern, sphärischen Klängen und Minimal-Beats – eine Symbiose, die das Klavierkonzert ins 21. Jahrhundert hebt. In ihrem Programm trifft Bach auf die pulsierenden Rhythmen von Daft Punks Aerodynamic, während Ludwig van Beethovens Für Elise in einem völlig neuen, atmosphärischen Klanggewand erstrahlt. Die Mondscheinsonate entführt das Publikum in kosmische Klangwelten, indem sie mit den epischen Elementen aus Hans Zimmers Soundtrack zu Interstellarverschmilzt. Das Duo rundet das Programm mit eigenen Kompositionen ab, die ihre musikalische Bandbreite eindrucksvoll demonstrieren.

Auf den renommiertesten Bühnen und Klassikfestivals weltweitfühlen sich die QUEENZ zuhause. Mit ihrer energiegeladenen Bühnenshow und charmanten Moderationen haben sie das Publikum international in ihren Bann gezogen – von Taiwan, China und Hongkong bis nach England, Portugal, Frankreich und Polen. Die South China Morning Post beschrieb ihre 5-wöchige China-Tournee als „A musical extravaganza“, was zu Einladungen in die Akropolis von Nizza und auf das Classic Delights Festival in Hongkong führte.

In der Vergangenheit begeisterten sie in den großen TV Shows wie MDRs “Die große Show der Stars”, dem “ZDF-Morgenmagazin”, dem “ZDF-Fernsehgarten” sowie “das!” und “ARTE Concert”. In 2025erschien das neue Album bei EDEL KULTUR. Parallel dazu startet die Releasetour in über 50 Städten Deutschlands.

Termin: Donnerstag, 15. Januar 2026

Veranstaltungsort: Gloria, Apostelnstr. 11 in 50667 Köln

Einlass: ab 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Jetzt Tickets sichern: www.eventim.de/event/queenz-of-piano-gloria-19506117