„Mädche vum Rhing“ - „Rock’n‘ roll un Ufftata“

Mädche vum Rhing: Die Hosts Nicole Kempermann und Sophie Gesthuysen haben sich einst im Karneval kennen und lieben gelernt. Mit ihrem Podcast treiben sie das Thema mehr Sichtbarkeit von Frauen aus der Kölner Kulturlandschaft an. In jeder Ausgabe treffen die beiden eine Frau aus der Kölner Kulturlandschaft zum "Mädelsabend". Bei leckeren Kaltgetränken sprechen sie über die Arbeit des jeweiligen Mädche, das Leben und die schönsten und schrillsten Anekdoten in und außerhalb der Session.

Foto: Ben Wolf

Am 06.09.2023 startet die zweite Staffel. Produziert werden insgesamt 10 Folgen für den Veröffentlichungszeitraum September bis Dezember 2023. Folgen erscheinen 14-tägig - überall, wo es Podcasts gibt.

Hier geht es zu einer Folge der ersten Staffel, in der die Hosts mit Marita Köllner gesprochen haben: https://open.spotify.com/episode/79Vnnhkd2ZqiRye4xuovqN?si=cf385a6817fb4507

Rock’n’Roll un Ufftata: Kasalla ist eine Band aus unserer Stadt met K. In verschiedenen Besetzungen lernen die fünf Musiker sich in ihrem Podcast "Rock'n'Roll un Ufftata" jedes Mal neu kennen, berichten von Backstageromantik, Alltagseskalationen, Achterbahnmomenten und vielem Sinnlosen- Mal ernst, mal mit Gezwinker! Ein Podcast, der nicht nur für Fans etwas ist, sondern auch für alle Musikliebhaber und Menschen, die Freude und Interesse an guten Gesprächen über das aktuelle Zeitgeschehen haben.

Neue Folgen gibt's jeden 1. Freitag im Monat- Die nächste Folge erscheint am 08.09.2023.

Hier kommt ihr zum Trailer des Podcasts: https://open.spotify.com/episode/52yQFcbQsBpt0NdKLcKPpz?si=083ed4c8df324e27

