Der britische Physiker und Professor an der Universität Manchester, Brian Cox, hat in den letzten 15 Jahren in vielen bedeutenden Wissenschaftssendungen für BBC Radio und Fernsehen mitgewirkt, von der mit dem Peabody Award ausgezeichneten Serie „Wonders of the Solar System“ bis zur weltweiten Erfolgsserie „The Planets“.

In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren spielte er Keyboard bei den britischen Bands Dare und D:Ream.

Über sein neues Bühnenprogramm sagt er: „Ich habe es geliebt, Emergence zu kreieren – es ist die ambitionierteste Live-Show, die ich je geschrieben habe. Ich hatte das große Glück, mit einer wunderbaren Gruppe von Wissenschaftlern, Musikern, Filmemachern und Grafikern zusammenzuarbeiten, um Kosmologie, Biologie, Philosophie und Geschichte auf die größten und modernsten LED-Bildschirme zu bringen, die es gibt, mit dem besten Sound und den besten Lichteffekten, die ich finden konnte. Ich hoffe, dass die Show ein umfassendes Erlebnis ist und dass sie jedem, egal ob er Wissenschaft, Musik oder Geschichte liebt oder einfach nur über die Schönheit der Natur nachdenkt, etwas Neues zum Nachdenken gibt.“

Professor Brian Cox – „Emergence“: 30.03.2026, Köln, Theater am Tanzbrunnen

