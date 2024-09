Prominentes Gastspiel

Die Theaterwelt darf sich auf ein außergewöhnliches Highlight freuen: Massimo Sinató erweitert seine künstlerische Bandbreite und wird erstmalig in seiner Karriere auf einer Musicalbühne stehen. In einer exklusiven, limitierten Reihe von 16 Vorstellungen wird er die Rolle des Tangotänzers Santiago in Moulin Rouge! Das Musical in Köln übernehmen.

Seine Premiere feiert der beliebte Let’s Dance-Profitänzer am 6. November, pünktlich zum 2-jährigen Jubiläum von Moulin Rouge! Das Musical. Bis zum 15. Dezember wird Massimo Sinató dann in die Rolle des Santiago schlüpfen: Ein feuriger Tangotänzer, loyaler Freund und charmanter Draufgänger. Bekannt für seine ausdrucksstarken Tanzperformances, kann Sinató in seiner neuen Rolle vor allem auch sein schauspielerisches und gesangliches Talent präsentieren.

Massimo Sinató: „Mit Tanz bin ich aufgewachsen, aber Gesang und Schauspiel auf so einer großen Bühne sind eine ganz neue Herausforderung. Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Kreativteam ist wie eine Musicalschule und schon jetzt unglaublich bereichernd. Das sind einfach Meister ihres Faches und es ist ein Geschenk von ihnen lernen zu dürfen. Ich freue mich riesig darauf ein Teil dieser Theaterfamilie zu werden.“ Erfahrung auf der Bühne des Kölner Musical Domes hat Sinató bereits: Im Mai diesen Jahres feierten Moulin Rouge! Das Musical und Let’s Dance gemeinsam eine Weltpremiere, als das Viertelfinale der beliebten RTL-Show live aus der beeindruckenden Kulisse des Musicals gesendet wurde.

Moulin Rouge! Das Musical ist die gefeierte Bühnenadaption des oscarprämierten Hollywood-Meisterwerks von Baz Luhrmann. Mit einer fesselnden Mischung aus Musik, Tanz und Schauspiel entführt die Show das Publikum in die Welt des Pariser Nachtlebens und erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte: Ein junger Schriftsteller verliebt sich in den Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge. Doch die Liebe von Christian und Satine wird auf eine tragische Probe gestellt, als der einflussreiche Duke of Monroth ins Spiel kommt. Er will das finanziell angeschlagene Moulin Rouge übernehmen, damit aber auch dessen „Funkelnden Diamanten“: Satine. Gemeinsam mit Clubbesitzer Harold Zidler sowie Toulouse-Lautrec und Santiago – den schillerndsten Bohemians von ganz Paris - inszeniert Christian ein musikalisches Schauspiel, um das Moulin Rouge zu retten und für seine Liebe zu kämpfen. Untermalt wird die Story von weltbekannten Pop-Hits von u.a. Beyoncé, Lady Gaga, The Rolling Stones, Elton John und Adele. Seit der Deutschlandpremiere im November 2022 ist die millionenschwere Produktion zum erfolgreichen Publikumsmagneten in Köln geworden.

Massimo Sinató wird an folgenden Vorstellungen auf der Bühne stehen.: Mittwoch, 06. November 2024, Dienstag, 12. November 2024, Mittwoch, 13. November 2024, Samstag, 16. November 2024, Dienstag, 19. November 2024, Donnerstag, 21. November 2024, Samstag, 23. November 2024, Sonntag, 24. November 2024, Mittwoch, 4. Dezember 2024, Donnerstag, 5. Dezember 2024, Samstag, 7. Dezember 2024, Sonntag, 8. Dezember 2024, Mittwoch, 11. Dezember 2024, Donnerstag, 12. Dezember 2024, Samstag, 14. Dezember 2024, Sonntag, 15. Dezember 2024

Alle Termine sind ohne Gewähr. Der Vorverkauf für die Vorstellungen läuft bereits.: Weitere Infos: www.moulin-rouge-musical.de