Tourneestart vom 12. bis 23. August 2026 in der Kölner Philharmonie

Nun ist endlich „offiziell“, worauf Musical-Fans, Musik- und Literaturbegeisterte gleichermaßen gewartet haben: Romeo & Julia – Liebe ist alles geht vom 12. August 2026 bis 07. Februar 2027 in der preisgekrönten Originalproduktion erstmals auf große Tournee – durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Tourauftakt wird beim renommierten „37. Kölner Sommerfestival in der Philharmonie“, vom 12. bis 23.08.2026 gefeiert. Im Anschluss ist das Erfolgs-Musical für neun Wochen im Capitol Theater Düsseldorf zu erleben. Es folgen Gastspiele in München, Zürich, Duisburg, Baden-Baden, Bremen und Wien – Termine in Frankfurt sind in Planung.

Über 400.000 Zuschauer*innen haben sich bereits im Berliner Theater des Westens vom Musical Romeo & Julia – Liebe ist alles verzaubern lassen, wo diese radikal neue, poetische und emotionale Version des berühmtesten Liebesdramas der Welt noch bis 22. Februar 2026für Furore sorgt. Denn: So wurde Romeo und Julia noch nie erzählt. Nie war Julia so leidenschaftlich, so furchtlos, so heute. Nie war Romeo so verletzlich. Nie war Verona so gefährlich – und so verführerisch .„Wir sind vom Erfolg des Musicals und den euphorischen Reaktionen unseres Publikums immer noch komplett überwältigt,“ sagten Ulf Leo Sommer und Peter Plate (Rosenstolz)unisono. „Es ist ein Stück, das Emotionen weckt, Grenzen sprengt und Menschen verbindet. Genau das, was wir alle jetzt und in Zukunft mehr denn je gebrauchen können! “

Die Geschichte ist bekannt: ein Maskenball in Verona, ein Blick, ein Kuss – und zwei Liebende, die sich gegen die Welt stellen müssen. Doch was Peter Plate und Ulf Leo Sommer daraus machen, ist modernes Musiktheater mit Herzschlag. Kraftvoll, sinnlich, wild, verletzlich – und mit einem Soundtrack, der berührt. Das Besondere an dieser Version des Klassikers: Gesprochen wird hier in der historischen Schlegel-Übersetzung von Shakespeares Originaltext. Die Musik? Ein Wechselspiel aus neuen Pop-Songs und emotionalen Arien – voller Sehnsucht, Tempo und Kraft. Und mittendrin der „Rosenstolz“-Hit, der der Show seinen Titel gibt: Liebe ist alles.

Diese faszinierende Symbiose setzt sich in der hochgelobten und preisgekrönten Inszenierung konsequent fort, die moderne, atemberaubende Choreografien und ein stimmungsvolles Licht und Bühnendesign mit typischen Kostümen im Stil des elisabethanischen Zeitalters mischt. Das so packende wie berührende Stück ist aber keineswegs eine reine Tragödie, „sondern auch eine irre Komödie mit widersprüchlichen Charakteren rund um die Themen Liebe, Sex und Tod!” so Peter Plate. Nie war Julia so wild, nie war Romeo so sexy. Nie war Mercutio so verliebt. Mit Herz, Humor und unvergleichlicher Stimme steht die Amme Julia als Vertraute und Ratgeberin zur Seite.

Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind seit Anfang der 1990er Jahre als Komponisten, Texter und Produzenten aus der deutschen Pop-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Für Plates Band „Rosenstolz“ entstehen unvergessene Songs wie „Ich bin ich (wir sind wir)“, „Gib mir Sonne“ und „Liebe ist alles“. Die Band verkauft mehr als fünf Millionen Tonträger und landet fünf No1-Alben in Deutschland. Daneben schreiben sie Hits für nationale und internationale Stars wie Sarah Conner (u.a. „Wie schön du bist“ und „Vincent“), Max Raabe, Patricia Kaas, das Ex-Spice Girl Melanie C und für die sehr erfolgreichen Kinderfilmreihe „Bibi und Tina“ (u.a. dem Sommerhit „Mädchen auf dem Pferd“).Mit ihren erfolgreichen Musicaladaptionen der ZDF-Serie Ku’damm 56 und Ku’damm 59, dem Blockbuster Romeo & Julia – Liebe ist alles sowie dessen Seitenprojekt Die Amme hat das Kreativ-Duo Peter Plate und Ulf Leo Sommer das von ihnen künstlerisch geleitete Berliner Theater des Westens zum absoluten Hotspot der deutschen Musical-Szene gemacht.

Zum hochkarätigen Kreativ-Team von Romeo & Julia – Liebe ist alles gehören ebenfalls der international renommierte, mit dem Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnete, Choreograf Jonathan Huor, der in diesem Jahr für die Umsetzung des ESC in Baselverantwortlich war und bereits mit Weltstars wie Pink, Grace Jones und Lang Langzusammenarbeitete. Regie führte der mehrfach preisgekrönte Christoph Drewitz. Für das Lichtdesign zeichnete der für den Tony Award Nominierte Tim Deiling verantwortlich, das Kostüm- und Bühnendesign kommt vom Westend- Designer und Co-Regisseur Andrew D. Edwards.

Romeo & Julia – Liebe ist alles // Tournee 2026/2027

12.08.2026 – 23.08.2026Köln, Philharmonie

Premiere/Tourauftakt: Donnerstag, 13.08.2026, 20.00 Uhr

Vorstellungen: Di-Fr 20.00 Uhr; Sa 15.00 + 20.00 Uhr , So 14.00 + 19.00 Uhr; Mo spielfrei

Informationen:

www.romeo-und-julia-musical.de

www.atgentertainment.de

www.musicalsberlin.com