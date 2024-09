Sky du Mont als Gentleman-Erzähler

Im Oktober 2024 geht Richard O’Brien’s Rocky Horror Show endlich wieder auf große Tournee – das Publikum in Deutschland, Österreich und in der Schweiz darf sich also wieder auf den größten Spaß der Musicalgeschichte freuen. Genauso wie der legendäre „Time Warp“, sind die „treffsicheren“ Verbalattacken der hartgesottenen Rocky-Horror Fans fester Bestandteil jeder Show. Und natürlich die Riege der außergewöhnlichen VIP-Erzähler*innen, die diese gekonnt parieren. Vom 16. bis 18. Januar2025 heißt es in der LANXESS arena in Köln dann endlich wieder: „Let’s do the Time Warp again!“

Schauspieler und Buchautor Sky du Mont kehrt als Gentleman-Erzähler zurück. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und tiefen Verbundenheit zur Rocky Horror Show wird der Publikumsliebling die Fans wieder in seinen Bann ziehen. „Es ist immer eine Freude, Teil dieser außergewöhnlichen Show zu sein. Die Energie und das Engagement der Fans machen jede Vorstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis,“ sagt du Mont. „Die Atmosphäre bei den Live-Shows ist einzigartig – fast wie bei einem Popkonzert! Die Begeisterung und Interaktion des Publikums sind bei jeder Aufführung grandios. Ich freue mich darauf, wieder Teil dieses magischen Moments zu sein und gemeinsam mit den Fans das Kult-Musical neu zu erleben.“

Der in Argentinien geborene Schauspieler gehört zu den erfolgreichsten Vertretern desdeutschen Films und Fernsehens, mit Engagements in England, den USA und Frankreich. Er war in Stanley Kubricks Kinoproduktion EYES WIDE SHUT neben Tom Cruise und Nicole Kidman zu sehen. In dem Oscar-nominierten Kinofilm THE BOYS FROM BRAZIL spielte er an der Seite von Laurence Olivier und Gregory Peck sowie mit Anthony Quinn in OMAR MUKHTAR – LÖWE DER WÜSTE. Darüber hinaus war der ausgebildete Theaterschauspieler an verschiedenen deutschen Bühnen engagiert. 2001 und 2004 wurde er für seine Rollen in den Kinokomödien DERSCHUH DES MANITU und (T)RAUMSCHIFF SURPRISE je mit einem Bambi und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. 2017 stand er für Michael „Bully“ Herbigs neuen Film DIE BULLY PARADE – DER FILM vor der Kamera. Seit einigen Jahren tritt Sky du Mont auch als Romanautor hervor.

RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW Tournee 2024/2025

Vorstellungen mit Sky du Mont in der Rolle des Erzählers

16.01.2025 – 18.01.2025 Köln, LANXESS arena

Informationen: www.rocky-horror-show.de ; www.atgentertainment.de