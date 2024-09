Tankred Lerch beim Cologne Comedy Festival

Wenn sich der Comedy- und Stand Up - affine Strombergautor, dessen Texte sonst über Komiker wie Kurt Krömer und Olaf Schubert ihren Weg auf Bühnen oder ins TV finden, selbst vor ein Mikro stellt, steht gute Unterhaltung im Vordergrund.

Tankred Lerch wurde 1970 in Lübeck geboren, ist in Hamburg zur Schule gegangen, hat in Kiel Jura studiert und bei Radio Schleswig-Holstein volontiert. Seit 1997 lebt er in Köln, arbeitet als Autor und Producer fürs Fernsehen (u.a. »extra3«, »Stromberg«, »Krömer – Late Night Show«, »TV total«) und lehrt seit 2013 als freier Dozent Medientechnik und Dramaturgie an der FH St. Pölten.

Mit dem Berliner Komiker Kurt Krömer bereiste er zwei Mal Afghanistan und schrieb mit ihm das Buch »Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will – Zu Besuch in Afghanistan«, das 2013 zum Bestseller wurde. Im Juli 2019 erschien sein Roman-Debut »Der Rüberbringer«, das auch als Hörbuch veröffentlicht ist. Weitere Buchveröffentlichungen sind die Short-Stories „Warum, Silke, warum? (Geschichten vom alltäglichen Wahnsinn)“ , die als Hardcover und Hörbuch erschien, und „Erstma‘ Machen“ für und mit Schauspieler Ralf Moeller. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Ralf Moeller, dazu mit dem Koch Timo Franke und Co-Autorin Stephanie Nauber erschien das Kochbuch „Vegan Gladiators“ (Spiegel Bestseller Anfang 2023 & Top 20 Amazon Charts).

2024 folgten gleich zwei Buchveröffentlichungen: Im Verlag Heyne erschien am 11.04. Tankred Lerchs nächster Roman „Die Hochzeit meines besten Freundes (mit mir)“. Am 10.05. ist dann „Es muss wie ein Unfall aussehen“ im Becker Joest Volk Verlag veröffentlicht worden.

Tankred Lerch wird im Rahmen des Cologne Comedy Festivals zwei größere Lesungen machen:

Zingsheim braucht Gesellschaft, 29.10.24, 19 Uhr, Deutschlandfunk Kammermusiksaal; Tickets hier

Die Hochzeit meines besten Freundes (mit mir), 30.10.24, 20 Uhr, die wohngemeinschaft; Tickets hier