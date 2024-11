The Heels Of Steel Tour 2025

Sechs Jahre Pause – Nun sind sie zurück! Die britische Acid-Jazz-Band Jamiroquai hat soeben ihre neue Tour „The Heels Of Steel Tour“ für 2025 angekündigt. Zuletzt begeisterte die Band ihre Fans 2019 in der Kölner LANXESS arena, jetzt haben sie ihr Comeback bekanntgegeben. Mit einem Grammy, etlichen Nominierungen für die Brit-Awards und Millionen verkauften Alben zählt die Band zu den erfolgreichsten in ihrer Branche.

Am 22.11.2025 dürfen sich Fans auf eine NRW-exklusive Show in Köln freuen.

Jamiroquai benötigen eigentlich keine Vorstellung: Seit über 30 Jahren prägen sie die britische Acid-Jazz-Szene und zählen zu den weltweit bekanntesten Funk-Bands. Ein Grammy, 15 Nominierungen für die Brit-Awards, zwei Guinness-Weltrekorde und über 26 Millionen verkaufte Alben sprechen für sich! Der Bandgründer Jay Kay, 1969 in Manchester geboren, ist das einzige konstante Mitglied der Band. Trotz einer schwierigen Kindheit fand er früh zur Musik und gründete 1992 Jamiroquai – eine Wortschöpfung aus „Jam“ und „Iroquois“, dem Namen eines indigenen Stammes in den USA. Die ersten Demos brachten Jay Kay einen Plattenvertrag mit dem legendären britischen Label Acid Jazz Records und die Debütsingle „When You Gonna Learn?“ wurde direkt ein kleiner Szene-Hit. Der Durchbruch gelang ihnen 1993 mit ihrem Debütalbum „Emergency on Planet Earth“, das von der Kritik gefeiert wurde und sie als Pioniere der Acid-Jazz-Bewegung etablierte.

Der unverwechselbare Gesang von Kay, kombiniert mit funkigen Basslines und einer vielfältigen Instrumentierung, verschaffte der Band schnell eine große Fangemeinde. Auch die kritischen Texte zu Umwelt- und Gesellschaftsthemen fanden großen Anklang. Direkt im folgenden Jahr folgte „The Return of the Space Cowboy“, das den Erfolg des Debüts sogar übertraf. Ihr 1996 erschienenes Album „Travelling Without Moving“ katapultierte sie dann endgültig zu internationalem Ruhm. Vor allem durch den Welthit „Virtual Insanity“ und seinem innovativen, preisgekrönten Musikvideo.

Nach dem Weggang des Bassisten Stuart Zender begann Jay Kay mit dem vierten Album „Synkronized“ (1999) fast von vorne und brachte verstärkt elektronische Einflüsse in die Musik. Mit „A Funk Odyssey“ bewiesen Jamiroquai 2001, dass sie auch im 21. Jahrhundert relevant bleiben konnten: Der Mix aus Disco und elektronischen Sounds zeigte die Band von ihrer innovativen Seite. Nach dem ähnlich elektronisch inspirierten Album „Dynamite“ von 2005 kehrten sie 2010 mit „Rock Dust Light Star“ zu organischeren Funk- und Soulklängen zurück. Auf „Automaton“ (2017) kombinierte Kay futuristische Klänge mit dem klassischen Funk-Wurzeln der Band.Neben ihrem kommerziellen Erfolg sind Jamiroquai vor allem für ihre energetischen Live-Shows bekannt. Trotz wechselnder Bandbesetzung wirken sie auf der Bühne immer wie eine Einheit, die seit Jahrzehnten zusammenspielt. Nach einer sechsjährigen Tournee-Pause kehren sie Ende 2025 auf die großen europäischen Bühnen zurück! Dabei kommen sie auch für zwei Shows nach Deutschland.Am 22.11.2025 gastiert Jamiroquai für eine NRW-exklusive Show in der Kölner LANXESS arena.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 22.11.2024, um 10.00 Uhr.