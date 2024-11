Motown ist eine Legende! Der Name dieses sagenhaften Plattenlabels steht für No.1-Hits am laufenden Band, glamouröse Acts und eine regelrechte Revolution der Popmusik. Noch heute versprüht er einen besonderen Zauber. Weltstars gingen aus dem Hause Motown hervor, die für immer Ikonen bleiben werden: The Jackson 5, Diana Ross und die Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, Marvin Gaye, The Four Tops und viele mehr. Aller gute Dinge sind drei: Nach ausverkauften Shows 2019 bis 2022 lässt The Sound of Classic Motown die Blütezeit des Detroit-Sounds über Ostern am 20. und 21. April 2025 in der Kölner Philharmonie endlich wieder auferstehen.

Doch was war das Geheimnis hinter dem gigantischen Erfolg von Motown? „It‘s what‘s in the groove that counts“, so lässt sich das Erfolgsrezept von Berry Gordy Jr. – dem Gründer des Labels – zusammenfassen. Mit frischen Melodien und charakteristisch rollenden Beats machte er schwarze R&B-Musik für Weiße populär, traf damit genau den Nerv der Zeit und schuf den „Sound of Young America“. Mit 800 geliehenen Dollar hatte der schwarze Fabrikarbeiter und Profiboxer 1959 in einer Garage in Detroit zunächst das Label „Tamla Records“ gegründet, das er ein Jahr später in Motown (für Motor Town) Records umbenannte. Und er sollte schon bald erste Erfolge damit feiern. Wozu er sein junges Label machen wollte, wusste er damals ganz genau. Wenn Zweifel aufkamen, musst er nur auf das Schild blicken, das er über der Eingangstür aufgehängt hatte: „Hitsville USA“. Und genau dazu sollte sich Motown schnellentwickeln: In der Blütezeit von Motown kamen 30 Prozent der amerikanischen Top-Ten-Hits aus dem Haus des Pop-Magiers in Detroit.

The Sound of Classic Motown bringt die goldene Ära des legendären Labels live auf die Bühne und macht seine Geschichte erfahrbar. Es ist eine Hommage an seinen Sound und seine unvergessenen Hits. Sage und schreibe 110 davon landeten von 1961 bis 1971 in den Top-Ten und wurden von den Radiostationen rauf und runter gespielt. Und ein Radio-DJ ist es auch, der in The Sound of Classic Motown das Publikum in die Glanzzeit des Detroit-Sounds entführt: Der bekannte Entertainer Ron Williams ist DJ Dr. Feelgood von Radio S.O.U.L. Mit Hits wie „Stop! In the Name of Love“, „Dancing in the Street“, „Papa Was a Rollin’ Stone“, „ABC“, „Superstition“ und vielen mehr führt er durch das Programm und plaudert nebenbei aus dem Nähkästchen.

The Sound of Classic Motown, 20. und 21. April 2025, jeweils 16 und 20 Uhr - Köln, Philharmonie

Infos unter www.atgtouring.de