Tom & Jerry

Kayla (Chloe Grace Moretz) hat sich einen Job in einem Nobel-Hotel erschlichen. Hier findet am Wochenende eine mondäne Hochzeit statt. Da stört es gewaltig, dass sich in dem edlen Gebäude auch die quirlige Maus Jerry einquartiert hat. Um den Störenfried loszuwerden, holt sich die junge Angestellte ausgerechnet den Kater Tom ins Haus. Kein Wunder, dass die beiden alten Weggefährten Tom und Jerry bei der Hochzeit für reichlich Wirbel sorgen. Damit Kayla nicht von ihrem hinterhältigen Vorgesetzten Terrance (Michael Peña) entlassen wird, muss sie sich mit den beiden tierischen Gästen verbünden. Vor allem die legendären Cartoon-Figuren sorgen in dem Live-Action-Film für gute Unterhaltung. -nr

