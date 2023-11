Die alternative Karnevalssitzung befindet sind in der jecken Zeit in Frankreich. Der humorvolle Clash zweier Kulturen wird insgesamt 13 Mal gefeiert. Premiere ist am 12. Januar. Der Vorverkauf hat jetzt begonnen.

Wenn das Rheinland ruft, antwortet ganz Frankreich mit einem herzhaften „Vive le Fastelovend!“. Im Jahr 2024 verlegt DEINE SITZUNG kurzerhand den gesamten Trubel ins Land der Liebe, der Belle Cuisine, des TGV, der Atomkraft und des Mett-Baguettes.

Abseits von La Tour Eiffel und Louvre ertönt am Eau de Cologne schon bald „France Alaaf“, denn das Ensemble hat Großes auf der Bühne vor. Das Repertoire reicht von Frosch-Fööss und Schabau-au-Lait bis hin zu Rievkooche-Brulee und Coq-au-Gaffel, serviert mit einer gehörigen Portion kölschem Humor. Dabei bleibt DEINE SITZUNG seinem grünen Herzen treu und reist völlig CO2-neutral mit dem Bicyclette, aber gedopt, bis der Arzt kommt.

Die Besetzung lässt nichts zu wünschen übrig: Mirja Boes begeistert als quirlige Quiche Lorraine, während ebasa le Maitre als Jungfrau von Orleans die Lachsalven provoziert. Das Orchestre de l'amour marschiert als Fremdenlegion ein, und das Winkemariechen erstrahlt im Glanz des Eiffelturms. Üdö Schild macht Fisimatenten, Ferdinand will mit seiner Batterie den Alpe de Huez bezwingen. Monsieur Fücker und Alexandre de Borne erobern La France, während Professeuse Till Kersting Liberte, Egalite und Einenimtee lehrt. Zum Nachtisch wird dann Pink Poms de Terre gereicht.

Unerwartete Gäste geben sich die Ehre: Ob als Glöcknerin von Notre Dame, Gerard Depardieu, Troubadix oder Brigitte Bardot – die Prominenz ist sich für keinen Spaß zu schade. Nicolas Sarcozy tritt als Napoleon auf und ruft: „La Mett - c'est moi“.

DEINE SITZUNG verspricht, das Negligee des Karnevals, die Concorde des Vergnügens und das Bonbon des Fastelovends zu sein. Ein dreifaches „Backen, Hacken und Mett“ auf dieses Spektakel!

Veranstaltungsorte und -zeiten:

Brunosaal, Klettenberg: 12. - 21. Januar 2024, fünf Termine

BALLONI Halle, Ehrenfeld: 25. Januar - 3. Februar 2024, acht Termine

Die Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich – sowohl regulär als auch ermäßigt. Infos und Tickets unter: www.deine-sitzung.de und www.deinesitzung.ticket.io

