Überraschung zur 20. Staffel

Zum 20. Jubiläum von „Germany’s Next Topmodel“ gab es für die Fans ein besonderes Highlight: Die Cast von Moulin Rouge! Das Musical inszenierte gemeinsam mit den sechs Finalist*innen das Opening der großen Final-Show live aus Köln.

Mit über 30 Personen hat das Ensemble von Moulin Rouge! Das Musical den Catwalk des TV-Studios zum Beben gebracht und das Publikum mit einigen der beliebtesten Hits aus dem Musical auf eine musikalische Zeitreise geschickt: Von „Lady Marmalade“ über „Shut up and dance“ bis hin zu „I wanna dance with somebody“. Und mittendrin im Feuerwerk der Pop-Hymnen: Die sechs Finalist*innen der diesjährigen Staffel - Zoe, Daniela, Magdalena, Moritz, Jannik und Pierre.

Vor gerade mal einer Woche haben die Models die Proben mit der Cast von Moulin Rouge! Das Musical gestartet, mitten in der Original-Kulisse des Kölner Musical Domes. Für Zoe ein echter Full-Circle-Moment: Noch vor weniger als einem Jahr arbeitete sie dort im Theater als Servicekraft.

Ein gemeinsamer Showbesuch der sechs Finalist*innen bei dem beliebten Broadway-Musical rundete die Vorbereitungen und Einstimmung auf das große Opening ab.

Moulin Rouge! Das Musical ist die Bühnenversion des oscarprämierten Hollywoodfilms von Baz Luhrmann. Mitten in der schillernden Kulisse des legendären Pariser Nachtclubs erzählt die Show die mitreißende Liebesgeschichte zwischen dem amerikanischen Schriftsteller Christian und Satine, dem Star des Moulin Rouge. Untermalt wird die Story von einem Soundtrack aus weltbekannten Pop-Hits von u.a. Lady Gaga, Adele, The Rolling Stones, Britney Spears oder Elton John. Mit 10 Tony Awards, u.a. für das Beste Musical, war Moulin Rouge! Das Musical die meistprämierte Broadwayproduktion im Jahr 2020. Die Deutschlandpremiere in Köln konnte seit November 2022 bereits weit über 1 Mio. Gäste begeistern.

× Erweitern Foto: ATG Entertainment Die Finalist*innen von „Germany’s Next Topmodel“ bei einer Vorstellung von Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln

