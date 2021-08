Unsere Gaming Highlights im Herbst

×

Godfall Plattform: PS4 & PS5; Release: 10. August 2021; Alter: geeignet ab 16 Jahren; Genre: Rollenspiel Mit Godfall kehrt ein alter Bekannter, der bereits im vergangenen Jahr als einer der Starttitel für die PlayStation 5 erschienen ist, noch einmal auf das Vorgängermodell zurück. In Godfall steht die Welt Aperion am Rande des Ruins. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rüstung des letzten der Valorianischen Ritter, gottähnliche Krieger, die sich in sogenannte Valorplates kleiden. Diese legendären Rüstungssets, von denen es zwölf Stück zu entdecken gibt, machen ihre Träger zu schier unaufhaltsamen Meistern der Kampfkunst. Es liegt an den SpielerInnen allein, sich einen Weg durch Feinde, hin zum verrückten Gott Macros, zu bahnen, der sich auf den Elementarebenen versteckt hält und die Welt zu vernichten droht.