Warteschlangen bis zum Hauptbahnhof

Der Musical Dome Köln hatte am Freitag, 06.09., erstmalig zu einem Tag der offenen Tür bei Moulin Rouge! Das Musical geladen. Die Veranstaltung zog 6000 begeisterte Fans und Interessierte an, die Warteschlangen reichten bis zum Kölner Hauptbahnhof.

Seit der Deutschlandpremiere im November 2022 erobert Moulin Rouge! Das Musical von Köln aus die Musicallandschaft und zieht Publikum aus ganz Deutschland in die Domstadt. Die opulente Inszenierung besticht durch atemberaubende Kostüme, mitreißende Choreografien und ein einzigartiges Bühnenbild. Fast 750 Vorstellungen gingen bisher über die Bühne, jetzt gab es erstmals einen Tag der offenen Tür, der einen spannenden Blick hinter die Kulissen der millionenschweren Produktion ermöglicht hat.

Neben den 43 Darsteller*innen auf der Bühne sind es insgesamt über 380 Mitarbeiter*innen, die in Köln tagtäglich dazu beitragen, Moulin Rouge! Das Musical zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Einige von ihnen waren heute auch auf der Bühne zu erleben in einer eigens für den Tag der offenen Tür konzipierten Technik-Show. Durchs Programm führte Gavin Turnbull, der im Musical die Rolle des Clubbesitzers Harold Zidler spielt.

Am Beispiel der legendären "Elephant Love Medley"-Szene gaben die Abteilungen Stage Management, Kostüm, Maske, Licht, Sound, Requisite und Künstlerische Leitung einen Einblick in die Arbeit, die Tag für Tag in die Produktion fließt. So erfuhren die Gäste unter anderem, dass pro Show 36 Perücken im Einsatz sind, die jeweils in 40-50 Stunden Handarbeit geknüpft werden. Im prunkvollen Theatersaal sind 160 Lautsprecher verbaut, um 160 Jahre Popmusikgeschichte im perfekten Sound-Ambiente wiederzugeben. Der blaue Elefant im Saal misst über 5m, das beeindruckende Moulin Rouge-Logo in der Mitte der Bühne wiegt sagenhafte 1.500 kg. Zum Abschluss wurde die Szene von Chayenne Lont (Satine) und Daniel Eckert (Christian) performt.

× Erweitern Fot: Johan Persson MOULIN ROUGE, , Book- John Logan, DIRECTOR- Alex Timbers, CHOREOGRAPHER - Sonya Tayeh, SCENIC DESIGNER - Derek McLane, COSTUME DESIGNER - Catherine Zuber, LIGHTING DESIGNER - Justin Townsend, HAIR AND WIG DESIGNER - David Brian Brown, MAKE-UP DESIGNER - Sarah Cimino, Cologne, Koln, Musical Dome, 2022, Credit: Johan Persson

Ergänzt wurde das Programm auf der Bühne unter anderem durch unveröffentlichte Behind-the-scenes-Videoaufnahmen und Interviews mit den Beteiligten der Produktion, die auf Monitoren im Foyer gezeigt wurden. Dort gab es beispielsweise Einblicke in die sagenhaften Quick Changes, sprich schnelle Kostümwechsel während der Show in unter 30 Sekunden, sowie in den Alltag der Band. Jeden Abend spielen 10 Musiker*innen pro Show jeden Song und jede Szene live – und sitzen dabei unter der Bühne, denn einen Orchestergraben gibt es aufgrund der Anordnung der Sitzplätze im Saal nicht. Ein umfassender Backstagerundgang führte die Gäste zudem durch das Hinterhaus des Theaters. Hier konnten Garderoben der Cast, Büros der Verwaltung, die Kostümwerkstatt und weitere Räumlichkeiten besichtigt werden. Mehrmals am Tag nahmen sich die Stars von Moulin Rouge! Das Musical ausgiebig Zeit für ihre Fans und schrieben Autogramme. Bei einer großen Tombola gab es zahlreiche Preise zu gewinnen, von Showtickets über signierte Merchandise-Artikel bis hin zu exklusiven Fotomöglichkeiten im Bühnenbild der Show. Alle Erlöse der Tombola werden an die Aidshilfe Köln e.V. gespendet.

Noch bis zum 16.9. gibt es im Summer Sale von Moulin Rouge! Das Musical bis zu 30% Rabatt auf die Tickets: www.moulin-rouge-musical.de.