Erfolgreiche Wochenende

Die Futsal Panthers Köln haben am Wochenende die Deutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen 2026 gewonnen. Bei der Endrunde in der Sportschule Wedau in Duisburg setzte sich das Team im Finale durch und sicherte sich damit erstmals den Titel. Auch die Herrenmannschaft hatte Grund zur Freude: Trotz einer 4:5-Niederlage bei der SV Pars Neu-Isenburg gelang der Klassenerhalt in der Futsal-Bundesliga.

Bereits in der Vorrunde am Samstag präsentierten sich die Kölnerinnen in starker Form. In Gruppe B gewann das Team zunächst mit 2:1 gegen den 1. FC Donzdorf und setzte sich anschließend souverän mit 3:0 gegen Walddörfer SV Hamburg durch. Damit zogen die Panthers als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort wartete am Sonntagmorgen der 1. FC Union Berlin. In einer intensiven Partie behielten die Futsal Panthers die Nerven und entschieden das Spiel mit 4:3 im Sechsmeterschießen für sich. Im Endspiel ging es dann gegen den SC Preußen Münster. Nach einem umkämpften Finale fiel die Entscheidung erneut im Sechsmeterschießen. Mit einem 4:3 machten die Panthers den Titelgewinn perfekt.

Auch bei den Herren stand das Wochenende ganz im Zeichen eines wichtigen sportlichen Erfolgs. Trotz der knappen 4:5-Niederlage in Neu-Isenburg sicherten sich die Futsal Panthers Köln den Klassenerhalt in der Futsal-Bundesliga. In der Abschlusstabelle belegte das Team unter zehn Mannschaften den 8. Platz und bleibt damit auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Futsal-Spielklasse vertreten. „Dieser Titel und der Klassenerhalt sind ein großartiger Erfolg für die Futsal Panthers Köln“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Wir freuen uns sehr, den Verein als Partner zu begleiten, und gratulieren den Teams herzlich zu diesen beiden wichtigen Erfolgen.“

2005 gegründet, sind die Futsal Panthers Köln heute der größte Futsalverein Deutschlands. Von der DFB Futsal Bundesliga über die Regionalliga West der Damen und Herren bis hin zur Futsal Mittelrheinliga ist der Verein bundesweit präsent und nahezu jedes Wochenende in den Hallen im Einsatz.