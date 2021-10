Eschweiler Music Festival 2022

Am Ende wird alles gut. Trotz einiger Rückschläge findet sich immer ein Stück Hoffnung. Das Eschweiler Music Festival steht für Freude, das Miteinander und vor allem dem Füreinander. Mit Herz und Seele feiert das etablierte Festival sein 30. Jubiläum in der 3. Juli Woche 2022.

Herz über Kopf: Unfassbare Neuigkeiten! Seit dem 1. Oktober 2021 gibt es Tickets für ein Konzert von Mark Forster im Rahmen des Eschweiler Music Festival Jubiläums! Am Mittwoch, dem 13. Juli 2022, können sich die BesucherInnen auf ein ganz besonderes Einstimmen in die Jubiläums-Woche gefasst machen. Mark Forster ist ein Künstler des Kleinen und des Großen, des vergänglichen Moments und der bleibenden Erinnerung an musikalisches Glück. Um dieses Glück und die besonderen Momente endlich auch wieder mit seinem Publikum zu teilen, kommt er im Sommer 2022 auf große Open Air Tour.

Mark Forster, Mi. 13.07.2022, 19.45h

Open Air Tour 2022. Forsters aktuelles Studioalbum heißt „Musketiere“. Ausgezeichnet durch maximal persönliche Songs und einen ungewohnt privaten Blick in sein Leben – ohne Klatsch und Tratsch dabei Futter zu geben – ist sein neues, fünftes Studioalbum eine wahrhaftige Geschichte. Seine wahrhaftige Geschichte. Dabei bleibt Forster seiner musikalischen Vielfalt treu und schriebt in 12 Kapiteln eine Liebeserklärung an die Musik und das Leben.

Level 42, Sa. 16.07.2022, 20h

40th Anniversary Tour. 1979 gegründet, gelang der Jazz-Funk Fusion Band der schnelle Durchbruch in England und es dauerte nicht lange, bis sie mit Hits wie „Lessons in Love“ und „Something About You“ die Menschen weltweit begeisterten.

Querbeat, So 17.07.2022, 19h

Der 13-köpfigen Brasspop-Band aus Bonn, die noch zu Schulzeiten gegründet wurde, gelang 2016 der große Durchbruch mit ihrem Album „Fettes Q“. Niveau, Finesse, Punk und Intelligenz haben selten so viel Spaß gemacht. Dreizehn laute nette Leute, die wissen was sie tun, wenn sie zum Tanz bitten

