Ewald Lienen im März im Gloria

Vielen Fans ist er als der linke Flügelflitzer mit den langen Haaren in Erinnerung geblieben. Nicht wenige haben noch die Bilder seines aufgeschlitzten Oberschenkels vor Augen. Er ist bekannt geworden als einer, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und die fortschreitende Kommerzialisierung im Fußball mit klarem Blick und wachem Verstand beobachtet und kritisiert. Fast 20 Jahre rannte er sich für Vereine wie Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg die Lunge aus dem Hals. 28 Jahre trainierte er Mannschaften im In- und Ausland und konnte mit Klubs wie dem MSV Duisburg, Hansa Rostock, 1.FC Köln, Panionios Athen und nicht zuletzt dem FC St. Pauli achtbare Erfolge verbuchen. Intelligent und wortgewandt seziert Lienen nicht nur akribisch das Geschehen rund um den Fußball. Er analysiert auch messerscharf die gesellschaftliche Situation in Deutschland und in der Welt. Wer ihn auf der Bühne erlebt, wird in seinen Bann gezogen. Mit großer Leidenschaft und Humor fesselt er die Zuschauer. Diese gehen erst nach Hause, wenn der Hausmeister auf die Bühne kommt, weil er auch mal Feierabend machen will… Sein Gegenüber an den meisten Abenden ist der Hamburger Sportjournalist und Gesprächspartner Michael Born. Er wird die Veranstaltungen seines Freundes moderieren. Gelegentlich wird er dabei Opfer von Ewalds verbalen Ausbrüchen, was das Publikum mehr amüsiert als den Moderator. Außerdem wird ein prominenter Gast aus dem Fußball die Runde zeitweise bereichern. Ewald Lienens langjähriger Freund, der Duisburger Musiker Jupp Goetz, singt zwischendurch einige Songs, damit das Publikum auch mal durchatmen kann Den Zuschauer erwartet ein informativer, unterhaltsamer und heiterer Abend, der nachklingen wird.

Ewald Lienen „Fußball und wie das Leben so spielt...“, 02.03.26, 20h, Gloria, Köln, ab 38,90€