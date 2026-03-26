Frauen in Führung

Warum schaffen es noch immer so wenige Frauen in Führungspositionen in Tech und Finance – und was muss sich ändern? Eine zentrale Antwort: Entwicklung von Frauen in Führungspositionen, starke Netzwerke und Austausch auf Augenhöhe. Genau hier setzt das Cross Mentoring der Kölner Gender-Strategieberatung FEMALE RESOURCES an.

Beim gemeinsamen Kick Off der Cross Mentoring Programme „Women in Tech & IT“ und „Women in Finance“ kamen rund 80 Teilnehmende aus Wirtschaft, Medien und Technologie bei der REWE Group in Köln zusammen. Ziel ist es, weibliche Führung gezielt zu stärken und Karrieren nachhaltig zu fördern.

Cross Mentoring als strategischer Karrierehebel

Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung stand das Matching der Mentoring-Tandems: Mentees werden mit erfahrenen Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Unternehmen zusammengebracht. Über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten arbeiten die Tandems praxisnah und vertrauensvoll zusammen.

Der unternehmens- und branchenübergreifende Ansatz eröffnet neue Perspektiven, erweitert Netzwerke und ermöglicht Zugang zu Erfahrungswissen außerhalb der eigenen Organisation. Die Programme richten sich an Frauen in Fach- und Führungspositionen sowie an Talente, die den nächsten Karriereschritt gezielt vorbereiten. Im Fokus stehen strategische Karriereentwicklung, Sichtbarkeit und der Abbau struktureller Hürden.

„Wir sehen immer wieder: Frauen scheitern nicht an Kompetenz, sondern an fehlender Sichtbarkeit, Netzwerken und strategischer Platzierung. Genau hier setzt Cross Mentoring an – als konkreter Hebel, um Karrieren gezielt zu beschleunigen“, sagt Sophia Wischeidt, Geschäftsführerin von FEMALE RESOURCES. Gleichzeitig profitieren Unternehmen: durch höhere Mitarbeitendenbindung, stärkere Innovationskraft, eine moderne Führungskultur und eine nachhaltige Entwicklung ihrer Talente. „Cross Mentoring ist für uns kein Nice-to-have, sondern ein strategisches Instrument für Unternehmen, die die Welt der Führung von morgen verstanden haben. Es verbindet individuelle Entwicklung mit messbarem Business Impact“, so Wischeidt weiter.

Mentoring und Netzwerke als Schlüssel für weibliche Führung

Ein inhaltlicher Höhepunkt des Abends war die Panel-Diskussion mit führenden Expertinnen aus Medien, Wirtschaft und HR. Im Fokus standen die strukturellen Herausforderungen für Frauen in Führungspositionen – insbesondere in männerdominierten Branchen – sowie die Frage, wie Karriereentscheidungen strategisch getroffen werden.

Der Tenor der Diskussion: Mentoring und belastbare Netzwerke sind keine „Nice-to-haves“, sondern entscheidende Erfolgsfaktoren für den Aufstieg in Führung. „Ohne strukturelle Veränderungen werden wir auch in den nächsten Jahren keine echte Bewegung sehen. Es braucht Programme, die gezielt an den entscheidenden Hebeln ansetzen – und gleichzeitig Männer in die Verantwortung nehmen“, sagt Alexander Kronenberg, Geschäftsführer von FEMALE RESOURCES.

Die Teilnehmerinnen des Panels:

Birgit Wetjen, Chefredakteurin Courage Magazin

Jeanine Morina, IT Area Lead Home / Head of IT Baufinanzierung, ING

Susanne Althoff, Leiterin Wirtschaft und Telebörse, ntv

Dr. Natalie Köppe, Global People & Culture Executive

Jeanine Morina eröffnete den Abend als Schirmfrau des Programms „Women in Tech & IT“ mit einer Keynote und unterstrich die Bedeutung strukturierter Förderprogramme für weibliche Talente in technologiegetriebenen Unternehmen. Für das Programm „Women in Finance“ begleitet Birgit Wetjen die Teilnehmerinnen als Schirmfrau.

Relevanz für Unternehmen: Führung neu denken

Zu den beteiligten Unternehmen zählen unter anderem die REWE Group, ROLAND Rechtsschutz, WDR, abcfinance, Sage, Eurowings, Sparkasse KölnBonn, PSD Bank West eG, NetCologne, Plusnet sowie KölnBusiness.

Die Bandbreite der teilnehmenden Organisationen zeigt: Female Leadership ist längst ein strategisches Thema über alle Branchen hinweg. Cross Mentoring gilt dabei als besonders wirksames Instrument der Personalentwicklung, da es individuelle Karriereförderung mit unternehmensübergreifendem Wissensaustausch verbindet. Seit der Gründung von FEMALE RESOURCES im Jahr 2016 haben bereits über 800 Führungskräfte an den Programmen teilgenommen.

„Unternehmen können es sich heute schlicht nicht mehr leisten, weibliche Karrieren dem Zufall zu überlassen. Wer Talente halten und entwickeln will, braucht Strukturen, die Aufstieg aktiv ermöglichen“, betont Wischeidt.

Die hohe Erfolgsquote macht deutlich: Gezielte Entwicklung und starke Netzwerke sind zentrale Hebel für moderne Führung – und für langfristigen Unternehmenserfolg. Unternehmen, die gezielt in diverse Führungsteams investieren, stärken nicht nur ihre Innovationskraft, sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität.

Über FEMALE RESOURCES

FEMALE RESOURCES ist eine spezialisierte Gender-Strategieberatung mit Sitz in Köln. Das Unternehmen entwickelt Mentoring- und Leadership-Programme zur Förderung von Frauen in Führungspositionen und begleitet Organisationen bei der Weiterentwicklung moderner Unternehmenskulturen. Ziel ist es, Gleichstellung als strategischen Erfolgsfaktor zu verankern und weibliche Führungskompetenz nachhaltig zu stärken.