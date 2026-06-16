Freudentränen und Konfettiregen in der Roncalli-Manege

Am 15. Juni um 16:00 Uhr war es endlich so weit: Eine Liebesgeschichte, die vor sechs Jahren in Berlin ihren Anfang nahm und die beiden Liebenden nach Australien, Mallorca und Düsseldorf führte, fand im Chapiteau des Circus-Theaters Roncalli ihr Happy End. Im Beisein ihrer Familie, Freunde und Künstlerkollegen gaben sich Adrian Paul, einziger Sohn von Roncalli-Gründer Bernhard Paul, und seine Verlobte Renée Boyle das Ja-Wort. Der Musiker und Regisseur ist damit das erste der drei Kinder des Circusdirektors, das den Bund der Ehe eingeht.

Wie schon bei der Trauung von Eliana und Bernhard Paul vor rund 30 Jahren fand auch diese Hochzeitszeremonie in der Roncalli-Manege statt. Getraut wurde das Paar von Pfarrer Sascha Ellinghaus, Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz.

Kennengelernt haben sich die australische Tänzerin und Choreografin Renée Boyle, die künftig den Namen Paul tragen wird, und ihr Adrian im Jahr 2019 während der Vorbereitungen zum Roncalli-Weihnachtscircus im Berliner Tempodrom. Für ihre Liebe mussten sie über Jahre hinweg zahlreiche Kilometer überwinden. Ihre Verlobung im Oktober 2024 feierten sie schließlich auf Mallorca.

Die Trauung wollte das junge Paar jedoch unbedingt in Düsseldorf in der Manege feiern: „Wir haben uns im Circus kennen- und lieben gelernt. Viele Male sind wir gemeinsam in der Manege aufgetreten. Nun feiern wir hier unsere Hochzeit und könnten nicht glücklicher sein, diesen Tag zusammen mit den Menschen zu verbringen, die uns am meisten bedeuten.“

Das Kleid der Braut wurde in Australien angefertigt und erst vor Kurzem persönlich von ihr dort abgeholt. Der Brautvater geleitete seine Tochter zum Altar, und auch die ehemalige Artistin Eliana Larible Paul ließ es sich nicht nehmen, ihren Sohn persönlich in die Manege zu begleiten.

Tosender Applaus, Umarmungen und ein Konfettiregen begrüßten das frisch vermählte Ehepaar nach den Segensworten des Pfarrers. Mit den rund hundert Gästen, die für das große Fest im wahrsten Sinne des Wortes aus aller Welt angereist waren, ging es nach der Zeremonie in Roncallis Apollo Varieté, wo noch bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert wurde.