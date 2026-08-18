gamescom 2026 baut Spitzenposition weiter aus

Die gamescom setzt 2026 ihren Rekordkurs fort. Kurz vor dem Start der gamescom-Woche verzeichnet das weltweit größte Games-Event über 1.600 Ausstellende mit einem Auslandsanteil von 70 Prozent, 47 Länderpavillons aus 40 Ländern und 233.000 Quadratmetern Bruttofläche, die in diesem Jahr erstmals vollständig ausgebucht ist. Neue Länderpavillons aus Bulgarien, Marokko, Nigeria, Ungarn und Zypern stärken die internationale Präsenz zusätzlich. Auch auf Besuchsseite ist die Nachfrage hoch: Wildcards sowie Tickets für den gamescom Samstag sind bereits ausverkauft. Damit unterstreicht die gamescom erneut ihre Bedeutung als zentrale Plattform für die weltweite Games-Branche und -Community.

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: „Die Zeichen wenige Tage vor dem Start der gamescom 2026 könnten kaum besser stehen: Mit noch mehr Ausstellenden aus insgesamt 67 Ländern, einer ausverkauften Fläche, einem Rekord bei den Länderpavillons und der bislang größten indie area verspricht das Games-Highlight des Jahres eine unvergessliche Woche zu werden, die die großartige Vielfalt der Games-Kultur abbildet. Hinzu kommen die politischen Premieren wie der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Als Games-Branche freuen wir uns gemeinsam mit der Community auf ein einmaliges Games-Festival – vor Ort in Deutschland und im Livestream überall auf der Welt.“

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH: „Die gamescom bestätigt 2026 abermals ihre wirtschaftliche Relevanz für den Games-Standort Deutschland, aber auch für Europa sowie für die globale Branche. Die starke Nachfrage zeigt, welche Bedeutung die gamescom für Unternehmen, Institutionen und die weltweite Community hat. Wir freuen uns auf eine Woche vollgepackt mit Austausch, Businessgesprächen, Premieren, vielfältigen Angeboten und der Energie der Community, die die gamescom weltweit einzigartig macht.“

gamescom indie area wächst weiter

Die Vielfalt der gamescom 2026 zeigt sich in vielen Bereichen des Events – unter anderem in der gamescom indie area. Mit hunderten Spielen und mehr als 420 Unternehmen verzeichnet die indie area ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Damit wird die indie area auch 2026 zu einem zentralen Ort für kreative Ideen, neue Perspektiven und Games abseits großer Produktionsstrukturen. Sie zeigt, wie stark kleine Teams die internationale Games-Kultur prägen und wie wichtig die gamescom als Bühne für diese Vielfalt ist. Aus diesem Grund lautet einer der Trends der diesjährigen gamescom „Kleine Teams, große Erfolge“.

gamescom-Erlebnis online und in Köln

Zahlreiche Livestreams machen zentrale Shows und Formate der gamescom-Woche auch online erlebbar — darunter die große Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live, die gamescom awesome indies show mit zahlreichen Präsentationen von Indie-Games, das Speedrunning-Format für den guten Zweck, gamescom GDQ, sowie das gamescom studio mit einem vielseitigen Programm direkt von der Eventfläche. gamescom epix begleitet die gamescom 2026 erneut als zusätzliches Community-Angebot online und vor Ort. Das interaktive Abenteuer führt Fans in diesem Jahr in die Tiefen des Weltalls: Spielerinnen und Spieler lösen Quests, schalten Sammelkarten frei und erhalten Rewards. Von insgesamt 67 Kartenmotiven werden erstmals 19 auch physisch für alle gamescom-Besuchenden erhältlich sein. Darüber hinaus verlängert das gamescom city festival am 29. und 30. August mit Highlights wie unter anderem Thees Uhlmann & Band und The Notwist die gamescom-Woche in die Kölner Innenstadt und schafft zusätzliche Berührungspunkte zwischen Games, Kultur und Community.

Die Business-Angebote der gamescom 2026

Neben dem Erlebnis für Fans stärkt die gamescom auch ihre Rolle als zentraler Treffpunkt der internationalen Games-Branche.

Den Auftakt macht die gamescom dev, die offizielle Entwicklerkonferenz der gamescom, am 24. und 25. August. Zu den Highlights zählen Keynotes von Amir Satvat, Business Development Director bei Tencent Games, sowie von Anthony Gallegos, Creative Director von Subnautica 2. Erstmals setzen Tracks zu Animation, Level Design sowie AI in Gameplay und AI in Production zusätzliche fachliche Schwerpunkte. Insgesamt umfasst das Programm über 380 Speakerinnen und Speaker und 230 Sessions auf 18 Bühnen.

Am 27. August folgt der gamescom congress. Die weltweit führende Konferenz über die Potenziale von Games in einer digitalisierten Welt bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Bildung, Medien, Spieleentwicklung und Gesellschaft zusammen. Mit Frank-Walter Steinmeier eröffnet erstmals ein Bundespräsident den gamescom congress. Im Fokus stehen unter anderem die Themenschwerpunkte „Spielfeld Demokratie“ zu den Potenzialen von Games für ein besseres gesellschaftliches Miteinander sowie „Der Games-Effekt“ zum positiven Einfluss von Games auf zahlreiche Lebens- und Wirtschaftsbereiche.

Ebenfalls am 27. August bringt der gamescom invest circle kuratierte Games- und GameTech-Start-ups mit internationalen Investorinnen und Investoren, Publishern sowie strategischen Partnerinnen und Partnern zusammen. Das 2023 in Kooperation mit PIRATEx gestartete Format hat sich als Plattform für Early-Stage-Kapital und Matchmaking in der europäischen Games- und GameTech-Branche etabliert.

Die digitale Klammer bildet gamescom biz. Die offizielle B2B-App bietet 2026 eine gemeinsame Nutzeroberfläche für gamescom, gamescom dev und gamescom congress sowie optimierte Funktionen für Fachbesuchende und Ausstellende.

Aktuelle Zahlen zur gamescom 2026 auf einen Blick