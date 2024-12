Ehrung für Schwester Herz von Gaffel

Die Privatbrauerei Gaffel hat erneut eine herausragende Auszeichnung erhalten: Bei der internationalen Qualitätsprüfung für Spirituosen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) wurde Schwester Herz in der Kategorie Bester Likör aus Beeren mit der Sonderauslobung prämiert.

Diese Ehrung wird ausschließlich an Spirituosen verliehen, die zuvor mit der höchsten DLG-Medaille in Gold ausgezeichnet wurden und sich in ihrer Kategorie durch außergewöhnliche Qualität und Einzigartigkeit auszeichnen.

Die Experten-Jury würdigte besonders die kreative Rezeptur und die geschmackliche Vielfalt von Schwester Herz, die die Handwerkskunst und Innovationskraft der Privatbrauerei Gaffel unterstreichen.

„Die DLG-Auszeichnung ist für uns eine Bestätigung, dass wir mit unserem Qualitätsanspruch und unserer Leidenschaft für außergewöhnliche Spirituosen den richtigen Weg gehen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel.

Die Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft gilt als einer der anspruchsvollsten Tests im Lebensmittel- und Getränkebereich. Nur die besten Erzeugnisse bestehen die strengen Kriterien und erhalten eine Prämierung.

Schwester Herz gehört zu der erfolgreichen Spirituosenreihe Gaffel Spirits, zu der auch der Kräuterlikör Mamma Nero, der Pfirsich-Likör Plüsch Prumm und der feurige Mexikölner zählen.

Mit den mehrfach ausgezeichneten Produkten setzt Gaffel seit Jahren Maßstäbe in der Branche und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen Rezepturen.

Neben Schwester Herz wurden auch weitere Produkte von Gaffel mit DLG-Medaillen in Gold, teilweise mehrfach, ausgezeichnet: Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess, Gaffel Lemon, Gaffels Fassbrause Zitrone sowie der Kräuterlikör Mamma Nero.