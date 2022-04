Das Blumenthaler heißt jetzt Kleines Gericht. Am 1. Mai wird das Lokal im Agnesviertel neu eröffnet. Betreiber sind Pitt Lüddecke, der zuvor in verschiedenen Szeneobjekten gearbeitet hat, und Simon Stahl vom Ringströßje in Alt-Müngersdorf. Dass die Umbenennung in Kleines Gericht erfolgt, hat nicht nur was mit der unmittelbaren Nähe zum Oberlandesgericht zu tun. „Der Name ist auch das Programm der Küche“, sagt Pitt Lüddecke. „Wir bieten kleine Gerichte zum Zusammenstellen an. Die Portionen haben eine entsprechende Größe und lassen sich so bequem kombinieren.“

Die Räumlichkeiten wurden in den letzten Monaten komplett renoviert. Neben dem Gastraum mit 50 Plätzen, gibt es noch einen wunderschönen Biergarten mit 45 Sitzplätzen. Ausgeschenkt wird Gaffel Kölsch, Wiess, SonnenHopfen und Gaffels Fassbrause. „Ich habe schon lange mit einem zweiten Objekt geliebäugelt“, sagt Simon Stahl, der vor zwei Jahren das Ringströßje am Alten Militärring mit großem Erfolg wiedereröffnete. „Das Kleine Gericht ist aber vom Ringströßje losgelöst zu sehen. Mit Pitt Lüddecke und seiner Frau Jacqueline Haid habe ich perfekte Partner gefunden.“

Schon im Vorfeld gab es erste Reservierungsanfragen. „Die Menschen haben die Renovierungsarbeiten mit sehr viel Neugierde begleitet“, bemerkt Pitt Lüddecke. „Unser Team ist sehr motiviert, und wir freuen uns schon auf den Start.“ Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 12-14h. In dieser Zeit wird auch eine spezielle Karte angeboten. „Die Menschen im Agnesviertel dürfen sich auf einen neuen, leckeren Mittagstisch freuen“, betont Simon Stahl. Ab 18h ist wieder geöffnet. Warme Speisen gibt es bis 23h. Samstags ist abends ab 18h auf. Warme Gerichte werden dann bis 22h serviert.

Zur Eröffnung haben sich die Betreiber am „Tag der Arbeit“ etwas Besonderes einfallen lassen. Der legendäre lange Tünn wird mit Augenzwinkern an der „Tür“ stehen. Los geht es mit einem Barbecue um 15h. Es wird gegrillt und parallel wird die neue Speisenauswahl des Kleinen Gerichts vorgestellt. „Unser BBQ-Opening wird der Startschuss für eine geniale Sommersaison im Veedel“, sagt Simon Stahl. „Wir sind bereits Feuer und Flamme.“

Kleines Gericht, Blumenthalstr. 87, Agnesviertel, Di-Fr 12-14h mit spezieller Mittagskarte und 18-24h, Küche bis 23h, Sa 18-24h, Küche bis 22h, Eröffnung: 01.05., 15h

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!