Cafe Waschsalon kann doch weitermachen

Eigentlich sollten am 30.09.2024 nach 32 Jahren im Objekt auf der Ehrenstrasse die Schlüssel übergeben werden. Eines der ältesten Szenecafés und eine DER Kulturkneipen der Stadt wäre dann Geschichte gewesen.

Ich geh so unwahrscheinlich gern mit dir in den Waschsalon … ein Motto, das in guten und auch in nicht ganz so rosigen Gastrozeiten durch die beiden Gastronomen Jürgen Walter und Dirk Holzmann immer weiter hoch gehalten wurde.

Das einstöckige Gastronomieobjekt auf der Ehrenstrasse sollte einem Neubau weichen - der 30.09.2024 sollte der letzte Öffnungstag für den Waschsalon sein.

Aber der Neubau wurde vom jetzigen Vermieter um mindestens 2 Jahre verschoben. Nach einem Gespräch der Betreiber mit dem Vermieter war dann klar, dass es nun weitergeht- mindestens bis zum 01.10.2026.

„Wir freuen uns sehr für Jürgen Walter, Dirk Holzmann und das ganze Team, dass es mit dem Café Waschsalon auf der Ehrenstraße erst einmal weitergeht“, so Sion Kölsch-Geschäftsführer Ralph Kirsch.

Beliebt ist das Kultlokal nicht nur bei Studierenden. Es bietet eine kleine Speisekarte und jede Menge gute Musik- es ist für jeden was dabei. Ausgeschenkt wird frisches Sion Kölsch vom Fass. Das passt zu beidem und schmeckt im gemütlichen Gastraum ebenso gut wie auf der Terrasse. Im Außenbereich ist man mittendrin. Das szenige Belgische Viertel ist nur einen Steinwurf entfernt und an der Ehrenstraße hat man was zu Gucken und wird auch selber gesehen. Der perfekte Spot – nicht nur am Wochenende.

Früher feierte gerne die in Köln ansässige „EMI Electrola“ mit ihren Musikstars bei Jürgen Walter und Dirk Holzmann.

Kölsche Größen wie Wolfgang Niedecken und Erry Stocklosa waren hier ebenso zu Gast wie Erwin Bach und Tina Turner. Aber, und das ist den Betreibern ganz wichtig, „Schickimicki“ war der Waschsalon noch nie. Hierher kommt man zum Vorglühen, um bei den Spielen vom 1. FC Köln mitzufiebern oder dem KEC die Daumen zu drücken.

Besonders in der fünften Jahreszeit zieht es nicht nur die Kölner:innen in die Ehrenstraße 77. Dass es sich hier besonders gut feiern lässt, hat sich über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Und sogar über die Landesgrenzen. So gibt es nicht nur Stammgäste aus dem Rheinland, Hamburg und Bayern, sondern auch eine Clique aus New York. Jahr für Jahr kommt diese Gruppe mit wechselnder Besetzung nach Köln und immer zieht es sie in den Waschsalon.

„Einige unserer Stammgäste haben vor Freude geweint“, so Jürgen Walter. Und auch das langjährige Serviceteam vom Waschsalon kann jetzt erstmal positiv in die Zukunft schauen.

www.sion.de/sion-gastro/gastronomie/cafe-waschsalon

