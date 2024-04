Der Wiessgarten im Maybach

Im Herzen von Köln eröffnete das Maybach den ersten Wiessgarten. Das Areal im Innenhof des Kultlokals gehört zu den größten Biergärten in Köln und ist eine grüne Oase mitten in der Stadt.

Im Mittelpunkt steht das Wiess, das bis Mitte des letzten Jahrhunderts das Nationalgetränk der Kölner war und somit der unmittelbare Vorläufer des Kölsch. Das unfiltrierte, obergärige Bier wird zudem als rheinische Alternative zur Sorte Helles getrunken.

Der süffige und milde Charakter macht das Gaffel Wiess zu einem echten Geschmackserlebnis“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Besonders in geselliger Runde passt Wiess perfekt in den Biergarten.“

× Erweitern Foto: Stefan Klein

Der Wiessgarten wird dominiert von der großzügigen Schirmbar, die von einem großen Baumbestand umgeben ist. Von der Terrasse aus haben die Gäste einen einmaligen Blick auf den angrenzenden August Sander Park. Nicht nur bei Sonnenuntergängen entwickelt sich so ein mediterranes Feeling im Umfeld des Mediapark.

Expand Foto: P. Brohl Wolfgang Grätz (li.) und Martin Schlüter

Die Karte des Wiessgartens bietet eine Mischung aus rheinischen und süddeutschen Biergartenklassikern und dem bekannten Angebot des Maybachs, das seit 1998 vom Küchenmeister Wolfgang Grätz betrieben wird. Der gebürtige Franke, der nach Stationen in den USA, Kanada und Schweden seine Heimat in Köln gefunden hat, bietet eine zeitgemäße frische Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten in einem historischen Ambiente.

Das Maybach zeichnet sich durch hohe Räume und große Fenster in einem ehemaligen Industriekomplex aus und verbindet auf harmonische Weise Tradition und Moderne.

Wolfgang Grätz hat sich für den Wiessgarten Unterstützung vom bekannten Gastronomen Martin Schlüter geholt, der seit mehr als drei Jahrzehnten ein aktiver Teil der Kölner Gastronomieszene ist. Er war u.a. Gründer von Schlüters Bar Restaurant und ist Gründungsmitglied sowie Vorstand der IG Gastro. Der eingefleischte FC-Fan ist zusätzlich Moderator des FC-Podcasts Dreierkette Köln.

Die offizielle Eröffnung des Wiessgarten fand am Freitag, 26. April, dem Tag der Brezel, statt und startete mit einem offiziellen Fassanstich. Prominentester Teilnehmer war der Geißbock Hennes IX.

Anschließend spielte der Solopianist Stadtgeklimper für die Gäste. Ab dem Eröffnungstag findet dazu ein Maibaumverkauf statt, dessen Einnahmen an das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße gespendet werden.

Geplant sind zukünftig Aktionen rund um den Tag des Picknicks, den Tag des Biergartens, Grill-Events sowie im Laufe des Sommers mehrere Brunchs.

Der Biergarten ist bei entsprechendem Wetter täglich ab 16 Uhr geöffnet.

MAYBACH und MAYBACH Wiessgarten, Maybachstr. 111, 50670 Köln; www.maybach111.de