Die neue Gaffel Brauhaustour

Die Kölschkultur hautnah erleben: das ist mit der neuen Gaffel Brauhaustour möglich, die von der Agentur Cologne Guide angeboten wird.

In Zusammenarbeit mit Gaffel führt diese exklusive Tour durch ausgewählte Brauhäuser am Eigelstein und geht auch an der Hausnummer 41 (heute Urban Loft) vorbei, wo die Brauerei über hundert Jahre angesiedelt war. Es gibt spannende Einblicke in die Geschichte und Tradition einer der bekanntesten Kölner Straßen, an der es zu besten Zeiten über 100 altkölsche Weetschaffen gab.

Die rund zweistündige Führung startet an der Neusser Straße und führt die Teilnehmer zu vier Traditionshäusern. Los geht es im Wirtshaus Spitz. Von dort aus wird über den Ebertplatz das Lapidarium angesteuert. Anschließend führt die Tour ins Weinhaus Vogel. Die Abschlussstation ist das Gaffel am Dom, das den perfekten Ausklang der Tour bietet. An jeder Station erfahren die Teilnehmer unterhaltsame Anekdoten und wissenswerte Hintergründe rund um die Brauhauskultur, über Gaffel und natürlich das Kölsch selbst.

Besonders authentisch wird die Tour durch Christian Schüler, ehemaliger Köbes des Gaffel am Dom. Mit seinem Insiderwissen und seinem kölschen Humor macht er den Rundgang zu einem besonderen Erlebnis.

Als zusätzlichen Anreiz gibt es für alle Teilnehmer, die nach der Tour im Gaffel am Dom essen gehen, einen Gutschein für ein frisch gezapftes Gaffel Kölsch.

Die Gaffel Brauhaustour ist ab sofort buchbar und richtet sich an alle, die die kölsche Brauhaustradition aus erster Hand erleben möchten.

Weitere Informationen und Buchungen unter: www.my-cologne.guide/gaffel-tour