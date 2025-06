Die Kölner Eismanufaktur Keiserlich und die Privatbrauerei Gaffel setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Nach dem Gaffel Kölsch-Milcheis und dem Fassbrause-Zitronen-Sorbet folgt jetzt der nächste Sommerhit: ein Sorbet mit Gaffels Fassbrause Pink Grapefruit.

Expand Foto: Gaffel

Die neue Sorte überzeugt mit einer erfrischend herben Note und bleibt dabei komplett alkoholfrei und vegan. Entwickelt wurde das Sorbet in Keiserlichs hauseigener Manufaktur mit naturbelassenen Zutaten, ganz ohne künstliche Zusätze. Es ist im Gaffel am Dom erhältlich und wird in den Filialen von Keiserlich angeboten.

„Es freut uns, dass wir nach dem positiven Feedback auf die ersten Sorten jetzt eine weitere Innovation präsentieren können“, sagt Rainer Winter, Geschäftsführer von Keiserlich. „Die Pink Grapefruit-Sorte ist eine erfrischende Geschmacksvariante und ergänzt unser handwerkliches Sortiment perfekt.“

„Keiserlich Eis und unsere Fassbrausen passen hervorragend zusammen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Das Sorbet schmeckt hervorragend und ist eine pure Erfrischung, genau wie Gaffels Fassbrause.“

Die Kooperation mit Keiserlich ist mittlerweile die dritte Zusammenarbeit von Gaffel mit einem handwerklichen Familienbetrieb. Neben dem Eis gibt es bereits die Wiess-Wurst der Lindenthaler Metzgerei Eckart und das Bierprôt von Alex aus dem Belgischen Viertel.