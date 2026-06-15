Kasalla eröffnet ihr Brauhaus

Nach mehr als zwei Jahren Planung, Genehmigungen und Umbau ist es endlich so weit: Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, eröffnet das Brauhaus Marie & Johann an der Aachener Straße 78 offiziell für alle Gäste.

Hinter dem Projekt stehen die Kölner Band Kasalla, ihre langjährige Managerin Kim Gerstenberg sowie der Kölner Gastronom Till Riekenbrauk. Gemeinsam haben sie einen Ort geschaffen, der traditionelle Brauhauskultur neu interpretiert und gleichzeitig fest in Köln verwurzelt bleibt.

„Marie & Johann soll ein Wohnzimmer für Köln werden – ein Ort, an dem man gerne zusammenkommt, gut isst, ein Kölsch trinkt und sich einfach wohlfühlt“, sagt Kasalla-Sänger Basti Campmann.

Ein modernes Brauhaus mit kölscher Seele

Das Marie & Johann verbindet die Atmosphäre eines klassischen Brauhauses mit einer zeitgemäßen Interpretation von Gastronomie und Gastfreundschaft. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Brauhausküche, ehrliche Produkte, herzlicher Service und echte Begegnungen.

Dabei war den Initiatoren von Anfang an wichtig, keinen Ort ausschließlich für Kasalla-Fans zu schaffen.

„Natürlich steckt viel von uns in diesem Haus. Aber wir wollten kein Kasalla-Museum bauen. Marie & Johann soll für alle da sein – für das Veedel, für Köln und für alle Gäste unserer Stadt“, so Campmann.

Der Name Marie & Johann steht dabei für die Verbindung von Tradition und Gegenwart – für ein Haus mit Charakter, Wärme und Offenheit. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, gemeinsam essen, feiern und Kultur erleben können.

Mehr als Gastronomie

Neben dem großen Gastraum verfügt das Brauhaus über einen separaten Veranstaltungsbereich, der künftig Raum für Lesungen, Comedy-Abende, unplugged Konzerte, Talkformate und weitere kulturelle Veranstaltungen bieten wird.

Damit soll Marie & Johann nicht nur ein gastronomischer Treffpunkt, sondern auch eine neue Adresse für Kultur und Begegnung im Belgischen Viertel werden.

INFO Aachener Straße 78 (Belgisches Viertel), Ö: Mi-So ab 17h, www.marie-johann.de, @marieundjohannbrauhaus