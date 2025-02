„Marie & Johann“: Das neue Brauhaus

Es ist offiziell! Die „Pommes & Champagner“-Kölschrocker von Kasalla wagen sich aus der musikalischen Komfortzone und starten ein neues ambitioniertes Projekt. Gemeinsam mit dem Kölner Erfolgs-Gastronom Till Riekenbrauk, der unter anderem das Brauhaus Johann Schäfer in der Südstadt führt, wird das „Marie & Johann“ Ende 2025 seine Zapfhähne öffnen. In der Aachener Straße 78, zwischen Rudolfplatz und Aachener Weiher, wird ein modernes Brauhaus entstehen.

„Unser Brauhaus soll unsere zweite Heimat werden. Es wird ganz viel Seele von uns drinstecken. Aber ohne, dass es ein „Kasalla-Museum“ wird. Hier wird es keine roten Chucks oder Bandfotos an den Wänden geben, keine Köbese in Piraten-Kostümen“, so Sänger Basti Campmann. Vielmehr wird das „Marie & Johann“ ein modernes Brauhaus, mit innovativem Konzept und trotzdem urig. „Es soll ein Ort werden, zu dem auch wir gerne immer wieder kommen. Deshalb planen wir als Band alles mit und bringen uns komplett ein“, so Gitarrist Flo Peil.

Das „Marie & Johann“ wird zudem mehr als ein Ort für gutes Essen und Trinken. Neben dem Hauptgastraum wird ein zweiter kleiner Saal für Kunst- & Kultur-Abende nutzbar gemacht. „Comedians, Lesungen, usw. sollen hier ein Zuhause finden. „Und ab und an setz ich mich bestimmt auch mal abends ans Klavier“, schmunzelt Keyboarder Ena Schwiers.

Bevor die neue Gastro Ende 2025 ihre Pforten öffnet, steht ein kompletter Umbau des ehemaligen Antiquitäten-Geschäftes nahe des Aachener Weihers an. „Nach Karneval geht’s los. Wir sind aufgeregt und gespannt, wie wir unsere Visionen umsetzen können“, so Kim Gerstenberg, Managerin der Band und gemeinsam mit Till Riekenbrauk der ausführende Kopf hinter „Marie & Johann“.

Bevor die Bauarbeiten beginnen, wird aber schon abgerissen! In der neuen Location finden an Karneval schon erste Partys statt. Unter dem Namen „Etepetete goes Aachener 78“ lädt das noch „nackte“ Brauhaus von Weiberfastnacht bis Karnevalssamstag schon zum Kennenlernen ein. „Es werden besondere Feier-Tage in einer noch rohen Location mit abwechslungsreichem Programm“, so Till Riekenbrauk. Neben Kasalla spielen unter anderem auch Planschemalöör an verschiedenen Tagen, es gibt einen Kinderkarneval und für die richtige Musik zum bunten Treiben sorgen Top-DJs wie Sepp Bleibtreuboy vom Team Rhythmusgymnastik oder DJ Cem. Karten für die Veranstaltungen sind unter http://marieundjohann.ticket.io erhältlich.