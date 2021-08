Mit uns durchs Kwartier Latäng

Am 02. September 2021 geht es mit uns auf eine kulinarische Reise durch das Szeneviertel „Kwartier Latäng“. Bei unserer interaktiven Online-Führung, präsentiert von Mastercard, nehmen wir euch mit zu vier gastronomischen Top-Adressen im Studentenviertel in Köln und blicken mit euch gemeinsam hinter die Kulissen. Das hochkarätige Quartett, das wir während unseres appetitanregenden Trips ansteuern werden, besteht aus „Bei Oma Kleinmann“, „Café Feynsinn“, „La Société“ und „Meister Gerhard“.

Dort werden wir mit euch ein wenig in der Karte stöbern, mit den Betreiberinnen und Betreibern plaudern und natürlich schauen, was ihr dort bei eurem Köln-Besuch auf euren Tellern erwarten dürft. Ihr könnt euch bereits jetzt unter Priceless.com für die Teilnahme an Kiezgourmet Köln anmelden und um eure Vorfreude noch ein wenig in die Höhe zu treiben, gibt’s vorab noch exklusive Goodie Bags mit einigen Leckereien sowie pfiffige Items aus den teilnehmenden Locations zum live „mit durchschmecken“.

Priceless.com bietet exklusiv für Mastercard Karteninhaber:innen den Zugang zu unvergesslichen Erlebnissen. Auf Grund der aktuellen Situation gibt es viele digitale Angebote, mit denen ihr euch unbezahlbare Momente nach Hause holen könnt.

„Kiezgourmet Köln präsentiert von Mastercard“, 02.09., 17.30h, registriert Euch jetzt als Mastercard Karteninhaber:in und findet weitere Informationen unter: www.priceless.com/culinary/product/165845/kiezgourmet-koeln-2021/s/19298

