Eine besondere Auszeichnung für ein echtes kölsches Original: Olaf Goebbels ist der erste „Köbes des Jahres“. Der 55-Jährige, der auch als „Kölschgott“ bekannt ist, wurde in der Volksbühne am Rudolfplatz geehrt. Seit vielen Jahren ist er das Gesicht von Mühlen Kölsch.

Seit 39 Jahren ist Olaf Goebbels in der Gastronomie tätig. Heute ist er Betriebsleiter im Brauhaus „Em Kölsche Boor“ am Eigelstein. Mit seinem unverwechselbaren Humor, seiner Herzlichkeit und seiner Leidenschaft für Köln und Kölsch verkörpert er die kölsche Brauhauskultur wie kaum ein anderer. Zu seinen Markenzeichen gehören die beiden Bleistifte hinter den Ohren und seine lockeren Sprüche, mit denen er seine Gäste unterhält.

„Olaf ist ein echtes kölsches Original und seit vielen Jahren ein authentischer Botschafter von Mühlen Kölsch“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager Marketing von Mühlen. „Wir freuen uns riesig, dass er als erster Köbes des Jahres ausgezeichnet wurde und damit auch die Menschen ins Rampenlicht rücken, die unsere Brauhauskultur tagtäglich mit Leben füllen.“

Auch über die Stadtgrenzen hinaus ist Olaf Goebbels bekannt. Gemeinsam mit Henning Krautmacher stand er bereits im ZDF-Fernsehgarten und in der LANXESS arena auf der Bühne. 2019 sorgte ein Selfie mit US-Sängerin Pink für Aufsehen, die er im Brauhaus zur Malzmühle bediente. Demnächst wird er auch in einer Rolle im Kölner „Tatort“ zu sehen sein.

„Ich bin mit Leib und Seele Köbes und hätte mir keinen schöneren Beruf vorstellen können“, sagt Olaf Goebbels. „Als erster Köbes des Jahres ausgezeichnet zu werden, macht mich unheimlich stolz, denn für mich sind Köln, Kölsch und die Menschen in unseren Brauhäusern eine echte Herzensangelegenheit.“

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Premiere verliehen: Köln hat mit dem „Tag des Köbes“ einen neuen Feiertag. Auf Initiative der Macher des Erfolgsmusicals „Himmel und Kölle“ werden künftig jedes Jahr am 24. November die Köbesse als Botschafter kölscher Lebensart gefeiert. Höhepunkt ist die alljährliche Wahl zum „Köbes des Jahres“.