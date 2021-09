Rheinländisches Brauhandwerk & internationale Bierkultur

Blauer Tapir – das sind Cem Toker und Kevin Kader (Diplom-Biersommelier, Craft Beer Tasting NRW). Zusammen teilen sie schon seit Jahren ihre Begeisterung für besondere Biere. Auf Streifzügen durch Kneipen in Köln und Umgebung sowie auf ihren Reisen holten sie sich Inspirationen und tauchten in die jeweilige Bierkultur ein. In der Welt der Biere gibt es eine unglaubliche geschmackliche Vielfalt, unzählige Stile und Brauverfahren. Beide trieb der Wunsch, genau die Biere zu brauen, die sie gerne trinken und diese auch mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Aus den Braukesseln des Blauen Tapir gibt es nun das Ergebnis dieser Leidenschaft: Plümo Wiess. Das Plümo holt den lange Zeit verschwundenen Bierstil „Wiess“ in die Gegenwart. Beim Wiess handelt es sich um den unfiltrierten Vorläufer des Kölsch. Obergärig und goldgelb, mit erfrischenden Hopfennoten und abgerundet von einer dezenten malzigen Süße. Also Augen auf im lokalen Einzelhandel und vor allem, Prost!

Mehr zum Blauen Tapir gibt's auf Instagram.

