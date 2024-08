Stehbierhalle "vum FRÜH"

Ein Treffpunkt für alle, die in entspannter Brauhaus-Atmosphäre ein frisch gezapftes Kölsch genießen oder eine kleine Köstlichkeit zu sich nehmen möchten. Die STEHBIERHALLE richtet sich insbesondere an spontane Gäste und Gruppen, die sich ohne lange Wartezeiten auf ein FRÜH Kölsch im Stehen treffen möchten.

Im vorderen Bereich der Stehbierhalle laden runde und eckige Stehtische zum Verweilen ein. Hier trifft man sich zum Klaaf und Verzäll in gemütlicher Brauhaus-Atmosphäre. Schmale Konsolen entlang der Wand bieten ausreichend Platz, um das FRÜH Kölsch abzustellen. Die Theke der Stehbierhalle ist, genau wie im Brauhaus FRÜH am Dom, das Hoheitsgebiet „vum Zappes“. Vor der Theke reihen sich die Köbesse ein, um die bestellten Getränke zu holen. Hinter der Theke sorgt der Zappes für frisch gezapftes FRÜH Kölsch und die Ausgabe anderer Getränke. Gleich neben der Theke und großzügig verglast, hält das angeschlossene Kühlhaus Getränke-Nachschub bereit. Ganz besonders: Eigens für’s „FRÜH“ wurde eine Nachbildung der Hohenzollernbrücke gefertigt, auf der das Aufhängen von Liebesschlössern ausdrücklich erwünscht ist.

Wir laden alle Kölner und Besucher herzlich ein, die neue STEHBIERHALLE zu entdecken und ein Stück kölscher Lebensart mitten im Herzen der Stadt zu erleben.

Über das Brauhaus FRÜH am Dom:

Das Brauhaus FRÜH am Dom ist seit über 100 Jahren eine Institution in Köln und steht für traditionelle kölsche Gastlichkeit. Mit seiner zentralen Lage direkt neben dem Kölner Dom ist es ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste der Stadt gleichermaßen.

Über die FRÜH Gastronomie GmbH & Co. KG

Die FRÜH Gastronomie GmbH & Co. KG ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Cölner Hofbräu P. Josef FRÜH Holding KG. Das seit 1904 bestehende Stammhaus Brauhaus FRÜH am Dom und das 2007 eröffnete Eden Hotel FRÜH am Dom sind weit über die Stadtgrenzen Kölns hinaus bekannt. Zur FRÜH Gastronomie gehören das Brauhaus FRÜH am Dom sowie die eigengeführten Gastronomiebetriebe FRÜH „Em Veedel" im Kölner Süden, FRÜH „Em Golde Kappes" im Kölner Norden, FRÜH „Em Jan von Werth" am Gerling-Quartier und FRÜH „Em Tattersall" auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch. Neben traditioneller Brauhausgastronomie halten wir zahlreiche Räume für Familien- und Geschäftsveranstaltungen bereit. Unsere Tagungsräume sind mit modernster Technik ausgestattet. Die exklusive FRÜH Lounge mit Blick auf den Kölner Dom bietet Platz für 150 Personen. Das Eden Hotel FRÜH am Dom mit 86 Zimmern, teilweise mit Domblick, führt die Hotelklassifikation 3 Sterne Superior Hotel. Im Fan-Shop „FRÜHshoppen“ finden Kölsch-Liebhaber praktische Produkte und Geschenkideen rund um das Thema FRÜH Kölsch.