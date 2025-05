Tag des Biergartens am 20. Mai

Am Dienstag, 20. Mai, wird bereits zum vierten Mal der Tag des Biergartens gefeiert.

„Biergärten sind die Oasen mitten im Alltag, sie bringen Menschen zusammen, laden zum Verweilen ein und stehen für das, was Köln ausmacht: Genuss und Offenheit“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Der Tag des Biergartens ist die beste Gelegenheit, genau dieses Lebensgefühl zu feiern.“

In Köln und in der Region gibt es zahlreiche außergewöhnliche Biergärten, mitten in der Stadt oder idyllisch im Grünen gelegen. Hier trifft urbaner Flair auf rheinische Lebensfreunde, und es ist genau dieser Mix, der den besonderen Reiz der Biergartenkultur im Rheinland ausmacht.

Ob in Hinterhöfen, unter alten Bäumen oder direkt am Rhein: Biergärten sind die perfekten Orte, um Sommer, Sonne und ein kühles Gaffel Wiess zu genießen. Der Urvater des Kölsch überzeugt mit seinem milden Charakter und hoher Süffigkeit und passt ideal, um die Seele baumeln zu lassen.

Foto: Ben Hammer gaffel-wiess-fass-aachener-weiher-HiRes©benhammer-1010064

Ein Überblick über einige der schönsten Biergärten:

Haus am See (Decksteiner Weiher)

Barrierefreie Terrasse, Strandbar, mediterrane Küche und beheizte Glashäuser im Winter – ein beliebtes Ziel zu jeder Jahreszeit.

Biergarten Schwimmbad (Riehl)

Direkt am Rhein gelegen, mit Spielplatz, typischer Schwimmbadküche und entspannter Atmosphäre.

Maybach (Mediapark)

Der erste Wiessgarten Kölns im Maybach bietet mit Schirmbar und Terrasse einen einzigartigen Blick auf den August Sander Park.

Aachener Weiher (Grüngürtel)

Zentral im Grüngürtel, mit weitem Blick über die Parkanlage und großem Andrang bei gutem Wetter.

Volksgarten (Südstadt)

Idyllisch am Weiher, mit Tretbooten und umfangreicher Speisekarte – ein Klassiker unter den Biergärten.

Klettenberger Hof (Klettenberg)

Der Biergarten an der Luxemburger Straße ist besonders in den Sommermonaten ein beliebter Veedelstreff, um den Tag unter freiem Himmel zu genießen.

Gaffel am Dom (Altstadt)

Zwei Standorte mit Blick auf das Kölner Wahrzeichen. Rheinische Brauhausküche in einzigartiger Kulisse.

Bumann & Sohn (Ehrenfeld)

Trendiger Industrie-Look, Tischtennisplatte, Club-Feeling am Abend und regelmäßige Live-Events.

Rheinterrassen (Deutz)

Panoramablick aufs linksrheinische Köln, ideal nach einem Spaziergang im Rheinpark.

Parkcafé (Deutz)

Das Parkcafé im Rheinpark vereint auf drei Ebenen Café, Biergarten, Restaurant und Sonnenterrasse in einem historischen Gebäude mit spektakulärem Blick auf den Dom.

Johann Schäfer (Rheinauhafen)

Klassischer Biergarten mit Bratwürsten und Salaten, alles auch zum Mitnehmen – perfekt für den Spaziergang am Fluss.

gaffel.de/biergarten