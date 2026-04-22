Im GOP Varieté-Theater Bonn wurde am Montagabend der Verein „GOP Freundeskreis Bonn“ gegründet. Engagierte Persönlichkeiten aus Bonn und Köln kamen zusammen, um den Freundeskreis ins Leben zu rufen.

Im Rahmen der Gründungsversammlung wurde die Satzung verabschiedet und der Vorstand gewählt. Zum ersten Vorsitzenden bestimmte die Versammlung Dr. Ronald Münzer, zur zweiten Vorsitzenden Dagmar Sieger. Die Eintragung in das Vereinsregister ist vorgesehen. Ziel des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Im Fokus stehen insbesondere die Unterstützung von Nachwuchskünstlern im Varieté-Bereich sowie die Weiterentwicklung der Varieté-Kunst im Raum Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis. Darüber hinaus sind Projekte im Jugend- und Schulbereich geplant, die kreative sowie motorische und mentale Fähigkeiten durch darstellende Kunst fördern. Auch Rehabilitationsmaßnahmen und die Integration von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen sind Bestandteil der Vereinsarbeit.

„Der Freundeskreis bringt Menschen zusammen, die sich für Varieté-Kunst begeistern und gleichzeitig Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen wollen. Genau diese Verbindung macht die Initiative für unsere Region so wertvoll“, erklärt der erste Vorsitzende Dr. Ronald Münzer.