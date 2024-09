Die Thermengruppe Josef Wund wird in den kommenden Monaten ein Groß-Projekt starten, das das Nachhaltigkeits-Engagement des Thermenbetreibers ausbaut. Die StandorteEuskirchen und Sinsheim werden mit Aufdach- und Indach-PV ausgestattet. In Euskirchenwird damit die größte Indach-PV-Anlage Deutschlands installiert werden. Mit den geplanten Anlagen werden voraussichtlich 40-50 % des Energiebedarfs der Thermen abgedeckt, was einen großen Schritt in Richtung energetischer Selbstversorgung und CO2-Reduktion bedeutet.

Der Bau der Photovoltaik-Anlagen in der Therme Euskirchen und in der Thermen & Badewelt Sinsheim ist nicht nur ein technisches Upgrade, sondern ein klares Bekenntnis zur strategischen Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Die Thermengruppe Josef Wund plant die Installation der größten Überkopf-Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Deutschlands. Dieses Projekt markiert den Beginn einer umfassenden energetischen Neuausrichtung der Thermen und unterstreicht deren Rolle als Innovationstreiber der Branche.

Mit den geplanten Anlagen geht die Thermengruppe Josef Wund einen großen Schritt Richtung energetischer Selbstversorgung und CO2-Reduktion. Auf dem Dach der Thermen & Badewelt Sinsheim wird eine Aufdach-Anlage mit 787 Module auf einer Fläche von rund 1550 qm installiert. Der Baubeginn ist noch im September 2024 geplant.

Die Therme Euskirchen wird neben den Dachinstallationen (mit 1.129 Modulen auf einer Fläche von ca. 2.194 qm) zusätzlich mehrere Carports mit dachintegrierten PV-Anlagen bauen, welche die gesamten Parkplatzflächen überdachen. Geplant sind hier 12.370 Module auf einer Fläche von ca. 27.370 qm. Bei diesem einzigartigen Solarprojekt kommen semitransparente PV-Module zum Einsatz, die als Dachhaut fungieren und ausschließlich auf bereits versiegelten Flächeninstalliert werden. Die Überdachung des Parkplatzes ermöglicht nicht nur weitere Vorteile für die Gäste (direkter Übergang in den Eingangsbereich auch bei schlechter Witterung oder Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung im Sommer), sondern setzt auch Maßstäbe für nachhaltiges und ökologisches Bauen.

Abhängig von der Jahreszeit werden die installierten Anlagen mit grünem Strom aus Sonnenlicht voraussichtlich 40 bis zu 50 % des gesamten Energiebedarfs decken. Die Planung, Konzeption, Produktion und Montage der PV-Anlagen und Überdachungen der beiden Standorte übernimmt die Firma Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG aus Buchloe im Allgäu. Das Familienunternehmen kombiniert 60 Jahre Erfahrung im Hallenbau mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Energietechnik. Als Experte für maßgeschneiderte Gebäude mit innovativen Photovoltaiklösungen hat HÖRMANN in Abstimmung mit der Thermengruppe Josef Wund diese individuellen Energie-Lösungen entwickelt. „Ein Projekt in dieser Größe ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg zur nachhaltigen Energieversorgung“, bekräftigt Edelfried Balle, CEO der Thermengruppe Josef Wund. Heiko Wollmann, CTO der Thermengruppe, fügt hinzu: „Der Bau der Photovoltaik-Anlagen ist Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Durch den selbst produzierten Strom werden wir unseren CO2-Fußabdruck deutlich weiter verringern.“

Das Projekt startet noch im September in der Thermen & Badewelt Sinsheim. Abschluss des gesamten Vorhabens an beiden Standorten ist für Ende 2025 geplant. Der Ausbau der eigenen Energieversorgung ist eines der Kernfelder in der strategischen Ausrichtung der Thermengruppe Josef Wund. So ist das Thema Nachhaltigkeit sowohl durch eine eigene Abteilung als auch im Verständnis einer Gemeinschaftsaufgabe in der Organisation dauerhaft implementiert. Ökonomische, ökologische und soziale Vorbildlichkeit sind im operativen Betrieb und in der strategischen Ausrichtung unabdingbar und zukunftsrelevant für die Unternehmensgruppe. Die Installation der PV-Anlagen in Euskirchen und in Sinsheim sind weitere zukunftsweisende Schritte.