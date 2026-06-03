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Die digitale Candy Brand aus Hürth bei Köln hat es wieder getan. Hitschies kündigt eine neue Zusammenarbeit an, und was für eine! Das Geheimnis ist gelüftet: Gemeinsam mit Unternehmerin, Supermodel und Queen of Halloween Heidi Klum bringt hitschies seinen allerersten Halloweenkalender auf den Markt. 31 Türchen, exklusive Neuprodukte und eine Menge Überraschungen. Vieles bleibt vorerst noch unter Verschluss, doch was bereits bekannt ist, reicht aus, um die Vorfreude in die Höhe zu treiben. Was jetzt schon feststeht: Der Heidi Klum x hitschies Halloweenkalender ist ab sofort auf hitschies.de erhältlich. Ob diese Verbindung Zufall ist oder Schicksal, wird sich zeigen. Dass sie das Potenzial hat, zu einem der aufsehenerregendsten Releases des Jahres zu werden, daran besteht wenig Zweifel. Wer keinen Moment verpassen möchte: Auf den Kanälen von Heidi Klum, hitschies.official, Philip Hitschler und Julia Hitschler (Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn) werden regelmäßig Updates gegeben.

Wer ist hitschies?

Mit fast 100 Jahren Unternehmensgeschichte verbindet hitschies Tradition mit Innovation und denkt Süßigkeiten konsequent neu. In vierter Generation führen Philip, Julia und Nicolas das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Team und entwickeln die Marke stetig weiter, nah an der Community und am Puls der Zeit.

× Erweitern Foto: hitschies

Ihr Ansatz ist digital, schnell und community-getrieben. Ob HITSCHIES Original Mix, brizzl UFOs oder Saure Drachenzungen: Die Produkte stehen für hohe Qualität, einen intensiven Geschmack und maximale Vielfalt. Als digitale Candy Brand greift hitschies Trends früh auf und verwandelt sie in innovative Süßigkeiten. Kommuniziert wird das über ihre Social-Media-Kanäle @hitschies.official, @philip_hitschler und @Julia Hitschler.