High School Info Messe 2026

Viele Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren träumen von einem Schüleraustausch im Ausland. Doch die Entscheidung, wo es hingehen soll und wie sich so ein Austausch am besten planen lässt, ist häufig eine erste Hürde. Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, bietet seit vielen Jahren internationale Schüleraustausche für junge Menschen an. Um Jugendliche und ihre Familien bei ihren Entscheidungen und Planungsprozessen zu unterstützen, und direkte Fragen rund um das Thema Schüleraustausch im Ausland zu beantworten, veranstaltet Experiment am Samstag, den 07. November 2026, zwischen 10:00 und 16:00 Uhr die kostenlose "High School Info Messe" in Köln. Veranstaltungsort ist das Bürgerzentrum Nippes im Altenberger Hof, in der Mauenheimer Str. 92. Die Bonner Austauschorganisation lädt Familien aus Köln und Umgebung herzlich ein, sich ausführlich informieren und beraten zu lassen, mit den Mitarbeitenden von Experiment über verschiedene Angebote zu sprechen und Partnerorganisationen zu treffen. Wer sich vorab unter www.experiment-ev.de/event/messe für die Messe anmeldet, sichert sich beim Einlass einen 100€-Rabatt-Gutschein auf den eigenen Schüleraustausch mit Experiment.

Die "High School Info Messe" ermöglicht direkten Kontakt zu Organisationen

Während der Messe haben Besuchende die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an Experiment, Partnerorganisationen oder während der verschiedenen Vorträge zu stellen. Letztere finden über den Tag verteilt statt, und fokussieren sich zu verschiedenen Uhrzeiten auf Gespräche mit ehemaligen Teilnehmenden oder auf unterschiedliche Austauschregionen weltweit. Darunter sind die USA, Ozeanien, Kanada und Europa. Zudem können junge Interessierte an den einzelnen Ständen ihre persönlichen Fragen zu den jeweiligen Austauschländern, Programmoptionen oder Schulen stellen, und mit Mitarbeitenden der Organisationen vor Ort in Kontakt treten. Kathrin Reinartz, Leiterin der Abteilung Schüleraustausch weltweit bei Experiment, freut sich auf die Besuchenden: „Die Messe ist eine tolle Gelegenheit, sich persönlich mit unseren Partnern und uns auszutauschen. Wir hoffen, so viele junge Menschen wie möglich rund um ihre Schüleraustausche zu informieren und ihnen eine Ausreise 2027 zu ermöglichen!“

100€-Rabatt auf einen Schüleraustausch

Die "High School Info Messe" im Altenberger Hof ist kostenlos. Interessierte können jederzeit zwischen 10:00 und 16:00 Uhr an den Ständen oder zu den Vorträgen dazukommen. Junge Interessierte, die sich bis zum 07. November unter www.experiment-ev.de/event/messe zur Messe anmelden, sichern sich beim Betreten der Veranstaltung einen 100€-Rabatt-Gutschein auf ein Programm mit Experiment. Besuchende erhalten zudem eine Goodie-Bag, solange der Vorrat reicht.

Experiment informiert und betreut umfassend

Die Austauschorganisation Experiment e. V. berät Jugendliche und ihre Familien zu Schüleraustauschprogrammen und begleitet die Teilnehmenden vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt. Zur Vorbereitung gehören persönliche Beratungsgespräche. Die Organisation arbeitet mit langjährigen Partnerorganisationen zusammen und verfügt über Sicherheitskonzepte sowie ein rund um die Uhr erreichbares Notfalltelefon.

Eine individuelle Beratung ist auch unabhängig von der Messe möglich. Informationen zu den Austauschprogrammen sowie Ansprechpersonen und Telefonnummern für die jeweiligen Länder stehen unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/. Fragen beantwortet die Abteilung zudem per E-Mail an school@experiment-ev.de.