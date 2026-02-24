Hooghmoed eröffnet am 1. Mai

Schon bald können sich auch die jüngsten Wagemutigen in Efteling in luftige Höhen wagen: Am 1. Mai 2026 eröffnet direkt neben Baron 1898 eine brandneue FreifallAttraktion im gleichen Themenbereich wie der beliebte Dive Coaster. Hooghmoed ist die erste Nervenkitzel-Attraktion in Efteling für Kinder ab 90 cm Körpergröße (in Begleitung einer Person mit mind. 130 cm Körpergröße).

Die Geschichte

Neben seiner Goldmine Baron 1898 betreibt Baron Gustave Hooghmoed eine Schmelzhütte. Der hohe Schornstein der Goldschmelze muss regelmäßig gereinigt werden. Um den Schornstein zu erreichen, fahren die jungen Schornsteinfeger, die BesucherInnen der Attraktion, – mit dem Liftturm nach oben. In 9,5 Metern Höhe bietet sich ihnen beim Drehen eine spektakuläre Aussicht. Doch dann erscheinen die „Weißen Weiber“ und sabotieren die Fahrt. Ein Stahlseil reißt, und der Lift stürzt mehrere Meter durch Nebel und Rauch in die Tiefe …

Über die Attraktion

Die Freifall-Attraktion Hooghmoed besteht aus der sogenannten Goldschmelze mit einem 14,5 Meter hohen Schornstein sowie drei Freifalltürmen mit jeweils 12 Metern Höhe. Jeder Turm bietet Platz für 10 Personen, sodass pro Fahrt bis zu 30 Gäste teilnehmen können. Die drei Türme verfügen jeweils über einen eigenen Fahrablauf von etwa 1,5 Minuten. Die maximale Fallhöhe beträgt 6 Meter. Effekte wie Geräusche, Nebel und Rauch sorgen für ein immersives Erlebnis. Jeder Liftturm verfügt über einen Sitz, der besonders barrierefrei gestaltet wurde. Gäste müssen jedoch selbstständig vom Rollstuhl oder Elektromobil auf den Sitz wechseln können.

Hintergrund

Hooghmoed richtet sich vor allem an die Gäste, denen die Fahrt mit Baron 1898 zu intensiv ist, oder die die Mindestgröße von 132 cm noch nicht erreichen. Im Einklang mit der Gebietsvision von Efteling wird der Bereich rund um Baron 1898 damit um eine thematisch passende, jedoch kleinskaliger konzipierte Attraktion ergänzt. Hooghmoed erweitert das Angebot für eine breitere Zielgruppe und trägt gleichzeitig zur Erhöhung der Kapazität bei. Die erwartete Kapazität liegt bei 600 Gästen pro Stunde.