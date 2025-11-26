Immersion, Innovation, Erlebnis

Wenn es um das vollständige Eintauchen in Themenwelten geht, führt kein Weg am Phantasialand vorbei – das bestätigen auch die Parkscout Plus Awards 2025: Zum achten Mal in Folge wurde der Park beim renommierten Jury-Award als Europas immersivster Themenpark ausgezeichnet. Damit unterstreicht das Phantasialand einmal mehr seinen Ruf als Synonym für immersive Erlebnisse auf höchstem Niveau – ein Anspruch, der sich auch in den vielen weiteren Auszeichnungen widerspiegelt.

Der immersivste Themenpark mit den besten Attraktionen

Die Parkscout Plus Awards gehören zu den führenden Branchenpreisen Europas. Sie würdigen herausragende Leistungen in Attraktionen, Thematisierung und Hotels. Bei den kürzlich vergebenen Parkscout Plus Awards 2025 behauptete das Phantasialand erneut die Spitzenplätze in allen Kernkategorien: Europas immersivster Themenpark, Europas beste Achterbahn, Europas beste Wasserbahn und Europas bestes Themenhotel. Mit insgesamt 26 Platzierungen setzt sich der Park erneut deutlich von anderen europäischen Themenparks ab. Besonders bemerkenswert: In zahlreichen Kategorien ist das Phantasialand seit Beginn der Awards (2017) ungeschlagen.

Europas immersivster Themenpark – 8 Mal in Folge (ungeschlagen seit Einführung der Kategorie 2018)

(ungeschlagen seit Einführung der Kategorie 2018) TARON – Europas beste Stahlachterbahn, 9 Mal in Folge (ungeschlagen seit Beginn der Awards)

(ungeschlagen seit Beginn der Awards) CHIAPAS – Europas beste Wasserbahn, 9 Mal in Folge (ungeschlagen seit Beginn der Awards)

(ungeschlagen seit Beginn der Awards) F.L.Y. – Europas bestthematisierte Attraktion, 5 Mal in Folge (ungeschlagen seit Eröffnung der Attraktion)

(ungeschlagen seit Eröffnung der Attraktion) Hotel Charles Lindbergh – Europas bestes Themenhotel, 5 Mal in Folge(ungeschlagen seit Eröffnung des Hotels)

Publikumspreise bestätigen den Erfolg

Diese Auszeichnungen und viele weitere Spitzenplätze in allen Kategorien unterstreichen eindrücklich, was das Phantasialand abhebt und ausmacht: immersive Erlebnisse, die alle Sinne ansprechen, kombiniert mit innovativem Storytelling und höchster Erlebnisqualität. Das begeistert auch die Gäste: Bei den Parkscout Publikums Awards 2024–25 wählten sie das Phantasialand zum besten Freizeitpark Deutschlands und den Wintertraum zum besten Event.

Wintertraum: Immersion in magischem Lichterglanz

Was den Wintertraum zum besten Event macht, können die Gäste noch bis zum 25. Januar 2026 selbst erleben: Fahrspaß im Dunkeln, traumhaft gestaltete Lichterwelten, zauberhafte Shows, Wintergenüsse und die große Abschluss-Show mit täglichem Feuerwerk machen den Wintertraum zum Fest für alle Sinne. Ein unvergleichliches Wintererlebnis, das Abenteuer, Immersion und Wintermagie perfekt verbindet – und Herzen und Augen zum Leuchten bringt.

Parkscout Plus Awards 2025

Bei den Parkscout Plus Awards 2025 zeichnete die Fach-Jury das Phantasialand mit folgenden Spitzenplätzen aus:

Europe’s Most Immersive Theme Park [Phantasialand (1)]

[Phantasialand (1)] Europe’s Best Steel Coaster [Taron (1)]

[Taron (1)] Europe’s Best Water Ride [Chiapas (1), River Quest (4)]

[Chiapas (1), River Quest (4)] Europe’s Best Themed Rides [F.L.Y. (1), Black Mamba (2)], Chiapas (4), Taron (5)

[F.L.Y. (1), Black Mamba (2)], Chiapas (4), Taron (5) Europe’s Best Family Coaster [Colorado Adventure (5)]

[Colorado Adventure (5)] Europe’s Best Theme Park Hotels [Hotel Charles Lindbergh (1); Hotel Ling Bao (2), Hotel Matamba (4)]

Parkscout Publikums Awards 2024-25

Bei den Parkscout Publikums Awards 2024/25 wählten die Teilnehmer des Award-Votings das Phantasialand in folgenden Kategorien an die Spitze:

Bester Freizeitpark [Phantasialand (1)]

[Phantasialand (1)] Bestes Event [Wintertraum (1)]

[Wintertraum (1)] Beste Show [Magic Symphony (1)]

[Magic Symphony (1)] Beste Gastronomie (1)

(1) Beste Achterbahn [Taron (1); F.L.Y. (3)] |

Beste Wasserattraktion [Chiapas (1), River Quest (2)]

[Chiapas (1), River Quest (2)] Beste Thrill-Attraktion [Mystery Castle (1), Talocan (2)]

[Mystery Castle (1), Talocan (2)] Beste Familienachterbahn [Colorado Adventure (2)]

[Colorado Adventure (2)] Beste Themenfahrt [Maus au Chocolat (3)]

[Maus au Chocolat (3)] Bestes Themenhotel [Hotel Charles Lindbergh (2); Hotel Ling Bao (3)]

Phantasialand Wintertraum 2025/26

Vom Samstag 15. November 2025 bis einschließlich Sonntag 25. Januar 2026 jeweils von 11:00 bis 20:00 Uhr.